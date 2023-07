Zwei Männer haben am Samstagabend versucht Kupferkabel von einer Baustelle in Sonthofen zu stehlen. Die beiden wurden aber auf frischer Tat ertappt.

02.07.2023 | Stand: 12:35 Uhr

Zwei Männer haben am Samstag versucht, Kupferkabel von einer Baustelle in Sonthofen zu stehlen. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete eine Anwohnerin in der Goethestraße einen 26-Jährigen und einen 22-Jährigen dabei, wie sie sich am Abend an der dortigen Baustelle zu schaffen machten und alarmierte die Beamten.

Diebstahl in Sonthofen: Tatverdächtige werden angezeigt

Die Polizistinnen und Polizisten erwischten die beiden Tatverdächtigen noch vor Ort. Der Wert des Diebesguts ist noch nicht bekannt. Die beiden Männer werden wegen Diebstahl angezeigt.

