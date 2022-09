Baustelle in Sonthofens Stadtmitte sorgt für Überraschungen

Wie die Arbeiten am Neubau der Hirsch-Brauerei vorankommen und warum auch dort der Krieg in der Ukraine Auswirkungen hat.

08.09.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Die Arbeiten am Neubau des Hotels der Hirsch-Brauerei Sonthofen schreiten weiter voran. Nachdem ein Großteil des Bestands weichen musste, erkennt man jetzt schon die Höhe des Hauptgebäudes mit Rezeption, Suiten und dem bekannten Gasthof Hirsch. Auch wenn der Bau gut voran geht, gibt es Überraschungen. In der Grüntenstraße wurde ein Keller entdeckt, der in keiner Aufzeichnung vorhanden war. „Wir schätzen die Erstellung auf vor 1900“, berichtet Kilian Stückler, Geschäftsführer der Hirsch-Brauerei.

Investitionssumme bei etwa sieben Millionen Euro

Die Investitionssumme hatte Stückler in der Vergangenheit auf sieben Millionen Euro geschätzt. Zunächst habe es durch die Pandemie eine Kostensteigerung gegeben, welche durch den Krieg in der Ukraine verschärft wurde. Doch Stückler hatte Glück: Die Baufirmen kamen ihm entgegen. „Bei den Lieferzeiten ist es so, dass man doch das ein oder andere Mal warten muss beziehungsweise deutlich vorher bestellen muss, wenn man etwas braucht“, sagt er. Es sei erstaunlich, wie viele Materialien aus der Ukraine, Russland oder asiatischen Ländern kämen.

In der Hirschstraße steht ein Großteil des Rohbaus schon. Im Frühjahr hatte Stückler angekündigt, dass der Hoteltrakt über der Wirtschaft wahrscheinlich zu Weihnachten wieder in Betrieb geht. Im Beherbergungsbereich an der Grüntenstraße soll der Innenausbau vermutlich bis März 2023 abgeschlossen sein.

Lesen Sie auch: Mit Masterplan soll mehr Leben in Sonthofens Innenstadt kommen

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Oberallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Oberallgäu".

Lesen Sie auch