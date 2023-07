Junger Mann droht Schülern in Sonthofen

Per Mail hat ein junger Mann Schülerinnen und Schülern in Sonthofen Gewalt angedroht. Die Polizei rückt aus - und identifiziert einen Verdächtigen.

28.06.2023 | Stand: 12:57 Uhr

Mitte Juni rückte die Polizei in Sonthofen zu einem vorsorglichen Einsatz an die Mittelschule in Sonthofen aus. Ein bis dahin Unbekannter hatte schriftlich Schülerinnen und Schülern Gewalt angedroht, so die Polizei. Zwar zeigte eine erste Analyse der Beamten , dass das Schreiben "mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht ernst zu nehmen war", dennoch trafen sie "Maßnahmen zum Schutz" der Kinder, so die Polizei.

Bedrohung an Schule in Sonthofen

Inzwischen führten Ermittlungen zu einem Tatverdächtigen. Der junge Mann räumte die Tat inzwischen ein. Er wäre nicht dazu in der Lage gewesen, die angedrohten Taten zu begehen, so die Polizei.

Weitere Meldungen aus dem Oberallgäu lesen Sie hier.