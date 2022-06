"Behindert? Ja, aber einfach ein guter Langläufer!" Der bewegende Weg eines Blaichacher Talents

Marco Maier hat ein Handicap - und ist ein brillanter Langläufer. Der 22-Jährige blickt auf einen außergewöhnlichen Lebensweg zurück – und auf Vorbehalte.

19.06.2022 | Stand: 17:36 Uhr

Er macht alles mit links. Das allein ist außergewöhnlich genug. Denn die linke Seite ist vermeintlich die größte Schwäche von Marco Maier. „Behindert? Gehandicapt? Eingeschränkt? Alles davon bin ich, ja“, sagt Maier. „Aber ich will einfach nur ein guter Langläufer sein.“ Und er ist brillant. Durch seinen ersten Weltcup-Sieg im Januar 2022 im schwedischen Östersund hat der 22-jährige Blaichacher einen Stammplatz in der internationalen Elite. Dass Maier vor allen Dingen nach seinem zweifachen Silbermedaillen-Gewinn bei den paralympischen Winterspielen in Peking auch medial in den Fokus gerückt ist, ist angesichts „der Leistungen in unserem Sport mehr als verdient“, sagt der Oberallgäuer.

