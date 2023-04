Bei den „Hütern der Berge“: Volksmusical "Alphofer" in Oberstaufen begeistert gefeiert

Das Volksmusical „Alphofer“ wird vom Publikum in Oberstaufen begeistert gefeiert. Es ist eine bemerkenswerte Gemeinschaftsleistung von Laien und Profis.

04.04.2023 | Stand: 17:02 Uhr

„Schön bist du, mein Allgäuer Land.“ Der sich ins Ohr einschmeichelnden Weise im beschwingten Rhythmus können und wollen sich die Besucherinnen und Besucher im Oberstaufner Kurhaus nicht entziehen. Sie klatschen im Rhythmus begeistert mit. Das ist nicht nur beim Finale dieses Volksmusicals so. Schon vorher animiert das Stück „Alphofer“ und vor allem seine Musik immer wieder das Publikum im voll besetzten Saal zum Mitklatschen.

So wie diese zweite Aufführung vom Publikum kräftig mit Beifall bedacht wird, war es wohl auch bei der Uraufführung des Stückes einen Abend zuvor, wie Beobachter berichten. Das ist ein großer persönlicher Erfolg für den 83-jährigen Autor Edwin Burtscher, der Text und Musik verfasst hat. Es ist aber auch der verdiente Lohn für eine beeindruckende Leistung des gesamten Ensembles, das dieses Stück mit viel Leidenschaft und Überzeugungskraft auf der Bühne zum Leben erweckt hat.

Aus Oberstaufner Musikerfamilie

Das Verdienst scheint umso größer, als hier musikalische Profis und Laien auf Augenhöhe zusammen agieren. Mit einer außergewöhnlich schönen Stimme und einer besonders kultivierten Stimmführung überzeugt zum Beispiel Klaus Wagner, Spross der Oberstaufner Familienmusik Wagner und Leiter des Männerchors Stiefenhofen. Er spielt einen Naturburschen, der das Leben und Arbeiten auf der Alp besingt. Im Einklang mit der Natur erscheint dieses Leben im Stück als Ideal.

Zurück ins geliebte Allgäu geholt

Ihm entgegen stehen Vorgaben für Forst und Wild von den „Oberen“ in Behörden und Regierung, die in diesem Stück den Bezug zur Natur verloren haben. Daraus entwickelt sich die Handlung, in deren Mittelpunkt der Pachtwirt Toni vom Gasthaus „Alphofer“ und seine Freundin Maria stehen. Er verliert sein Wirtshaus, geht frustriert in die Stadt, wird dort nicht glücklich und von Maria wieder zurück in sein geliebtes Allgäu geholt. Toni zur Seite steht auch Freund Franz, der von der Altistin Petra Diepenthal-Fuder dargestellt wird.

Angeleitet von Regisseur Hans-Peter Imgrund gibt sie wie die beiden Hauptdarsteller Karen Haverbeck (Sopran) als Maria und Michael Fuder (Tenor) als Toni den Figuren Format. Weitere Gesangssolisten sind Jessica Joos als charmante junge Frau und Uwe Martin als naturverbundener Pfarrer.

Volksmusikalische Höhepunkte

Für volksmusikalische Höhepunkte in dieser Aufführung sorgen Zithersolistin Luzia Richter aus Sulzberg im Bregenzerwald mit ihren Zwischenspielen und die ebenfalls von ihr begleiteten Jodlerinnen Sigrid Bildstein und Veronika Zengerle mit ihrem von Natürlichkeit und Schönheit geprägten Duogesängen.

Schwungvolle Melodien

Auch ein Jodlerchörle kommt geschmackvoll zum Einsatz mit gemütvollen Melodien, die als wiederkehrendes Thema die Musik wie ein Erinnerungsmotiv durchziehen. Zwar verwendet Edwin Burtscher auch in seinem Stück mehrfach melodiösen Sprechgesang und auch dramatisch zugespitzte Dialoge, vor allem aber trifft er den Geschmack des Publikums mit seinen schwungvollen Melodien, die zum Mitklatschen animieren, zum Beispiel: „Wir sind die Hüter der Berge“.

Im Oberkrainer Stil gesetzt

Oftmals sind diese Melodien von Murat Üstün, der die Aufführung musikalisch leitet und die Musik arrangiert hat, in einem oberkrainer-ähnlichen Stil gesetzt, nehmen mitunter aber auch andere musikalische Anleihen auf. Da weht durch das kleine Ensemble dann schon mal ein klanglich zutreffend geschilderter heftiger Windstoß oder wird ein kräftig-deftiger Akzent gesetzt.

So besticht dieser „Alphofer“ vor allem durch die Gesamtleistung aller Mitwirkenden, die hör- und sichtbar mit vollem Einsatz das Werk auf der Bühne lebendig werden lassen.

