Dirigentenwechsel bei der Harmoniemusik Untermaiselstein-Rottach

Vadym Paskal übergibt beim Herbstkonzert der Harmoniemusik Untermaiselstein-Rottach in Sulzberg den Taktstock an den neuen Dirigenten Ramon Neß.

17.11.2023 | Stand: 18:13 Uhr

Volll besetzt war der Saal beim Herbstkonzert die Harmoniemusik Untermaiselstein-Rottach unter der neuen Leitung von Roman Neß im Gasthof Hirsch in Sulzberg.

Der ersten Teil des Programms leitete noch der scheidende Dirigent Vadym Paskal und eröffnete es mit dem Stück „Generations Fanfare“. Danach folgte eines seiner Lieblingsstücke, „Slovenia“, mit dem er sich verabschiedete und das Publikum samt Kapelle ihn mit Standing Ovations feierte. Vadym Paskal, der seit 2011 die Harmoniemusik leitete, überreichte den Taktstock an Roman Neß. Der 26-Jährige stammt aus den Reihen der Kapelle, ist seit Kurzem staatlich geprüfter Ensembleleiter und war von Vadym Paskal als Nachfolger vorgeschlagen worden, berichtete Vorsitzende Rebecca Spatz.

Festliche Präsentation

Unter neuer Leitung präsentierte sich die Harmoniemusik weiterhin sehr festlich und majestätisch mit dem Stück „Fantastica“. Auch „Don´t Stop Me Now“ von Freddie Mercury begeisterte die Zuhörer, vor allem durch das gefühlvolle Saxophon-Solo von Angelika Gomm. Die Konzertpolka „Auf zur Mucke“ sammelte Tubist Rudi Hartmann über mehrere Ausgaben in dem Magazin „Mucke“ und konnte so neu ins Repertoire aufgenommen werden.

Die Konzertansage teilten sich Amelie Gomm und Patricia Endras. Beide führten das Publikum sehr charmant und informativ durch das Programm.

Kurzweiliges Programm

Mit der Ouvertüre „Aquila Volante“ eröffnete die Harmoniemusik den zweiten Teil des Programms, welcher sich als sehr abwechslungsreich und kurzweilig herausstellte. Durch die Filmmusik von „Lawrence of Arabia“ wurden die Zuhörer kurz in eine exotische Welt entführt und danach mit dem „Florentiner Marsch“ wieder zurück in traditionellere Gefilde. Die Ballade „Zuversicht“ glänzte durch die Melodien der zwei Solistinnen Sabine Endras (Tenorhorn) und Amelie Gomm (Flügelhorn),

Zum Abschluss bekam das Publikum hochkarätige Popmusik zu hören. Das Medley "80er Kult(tour)" hinterließ gute Laune und erntete tosenden Applaus. „Eine letzte Runde“ und „Nessaja“ folgten als Zugaben. Rundum war es ein sehr gelungenes Konzert und ein hervorragender Start des neuen Dirigenten.