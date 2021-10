Bei der Hegeschau im Oberallgäu hängen die Wände voller Geweihe

In der Hegeschau zeigen die Jäger, dass sie das Abschusssoll erfüllt haben, das von den Behörden gefordert wird. Aber die Hegeschau ist noch mehr.

Bei der öffentlichen Darstellung der Trophäen in den Hegeschauen hängen die Wände im Oberallgäu voll mit Geweihen - vom kleinen Gehörn eines Rehbocks bis zum mächtigen 20-Ender eines Hirsches. Was bei Tierschutzfreunden nicht gerade auf Begeisterung stößt. Warum das aber sein muss, damit beschäftigt sich der letzte Teil unserer Serie „Wild im Oberallgäu“. Denn mit der Hegeschau weisen die Revierinhaber nach, dass ihre Jäger den Abschussplan erfüllt haben.

Kai Bomans, Leiter der Unteren Jagdbehörde im Landratsamt Oberallgäu, erklärt den Grund für das Zurschaustellen der Jagdtrophäen: Nach dem Bayerischen Jagdgesetz „sind die Revierinhaber verpflichtet, den Kopfschmuck des gesamten in ihren Jagdrevieren im letzten Jagdjahr erlegten oder verendet aufgefundenen Schalenwilds bei der öffentlichen Hegeschau vorzulegen“. Dabei müssten „alle Trophäen von jung bis alt, von gering bis groß vorgezeigt werden“. Also würden die Jäger nur dem Gesetz folgen. Die jährlich vorgeschriebene Hegeschau diene der Kontrolle, dass die beschlossenen Abschusspläne tatsächlich erfüllt sind, erläutert Bomans. Damit die gleichen Geweihe nicht nächstes Jahr erneut vorgelegt werden, würden die Trophäen sogar angebohrt. Die Untere Jagdbehörde begutachte gemeinsam mit den Jägern und Revierinhabern so ein Revier nach dem anderen.

Organisiert werden die Hegeschauen von den Verbänden der Jägerschaft. Dabei sei es nicht damit getan, nur ein Geweih aufzuhängen, weiß Heinrich Schwarz, Vorsitzender des Kreisjagdverbands Oberallgäu. Die Besucher hätten „das Recht auf die Informationen, was für ein Tier, in welchem Revier, an welchem Tag erlegt worden ist“, sagt Schwarz. Sogar das Alter, die Klasse und das Gewicht des Tieres müssen für jedes einzelne Stück ersichtlich sein. Im südlichen Oberallgäu würden alles Gamswild, Hirsche und Rehböcke vorgelegt.

Welche Schäden das Wild im Wald anrichtet

Warum dieser Aufwand? Die Hegeschau, sagt Bomans, gebe „Auskunft über das Vorkommen und den Zustand der einzelnen Wildtierpopulationen und deren Lebensräume“. Das wiederum zeige auch die Schäden, die das Wild im Wald anrichte – durch Verbiss von jungen Baumtrieben oder dem „Fegen“ der Bäume durch Hirsche und Böcke. Zu viel Wild verhindere die natürliche Verjüngung des Waldes. Daraus resultieren schließlich die Abschusspläne für die einzelnen Reviere.

Eine Besonderheit gibt es im südlichen Oberallgäu: Dort wird nicht nur eine Hegeschau im Frühjahr durchgeführt „Wir in der Hochwildhegegemeinschaft Sonthofen sind die einzigen, die im Oktober eine zweite Hegeschau ausschließlich für Hirsche ausrichten“, sagt Schwarz. Durch eine interne Abmachung in der Hochwildhegegemeinschaft ende die Jagd auf den Hirsch der Klasse I (Alter ab zehn Jahre) bereits am 15. Oktober.

Darüber hinaus soll die Hegeschau dem Austausch unter den Jägern dienen. Und durch ein Beiprogramm mit Jagdhornbläsern, Präparatemobil der heimischen Tierwelt sowie verschiedenen Ausstellern soll sie auch für die Bevölkerung interessanter werden. Doch dies ist jetzt in Coronazeiten nur eingeschränkt möglich. So wird die Hegeschau heuer nur an einem Tag abgehalten: am Freitag, 22. Oktober, ab 9 Uhr im Kurhaus Fiskina in Fischen.

Das Geweih

Der Hirsch trägt ein Geweih, der Rehbock ein Gehörn. Beide werfen es im ausgehenden Winter ab, worauf sich gleich wieder ein neues gebildet. Während des Wachstums bildet sich darüber eine Haut, der Bast. Dieser wird später von Hirschen und Böcken an Bäumen abgescheuert. Das weiße Geweih erhält seine bräunliche Färbung durch die Pflanzensäfte der Bäume.

