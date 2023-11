Reizvolle Romantik: Kammermusik mit dem Duo On in Immenstadt

Bei der Reihe "Klassik im Schloss Immenstadt" präsentiert sich das Duo On mit Romantischem. Dabei stehen klare Analyse und kluge Differenzierung im Mittelpunkt.

Freunde rieten ihm ab. Doch Johannes Brahms hörte nicht auf sie. Er strich den üblichen langsamen Satz, ein Adagio, aus seiner Cellosonate in e-Moll. So erschent dieses Werk in ungewöhnlicher Form, zumal es mit einem an einem Menuett orientierten Mittelsatz bewusst auf alte Formen verweist. Diesen Rückbezug auf alte Meister betont das Duo On bei seinem Kammerkonzert im Festsaal des Immenstädter Schlosses.

Verzicht auf Überschwang

Dort analysieren die koreanische Violoncellistin Yeo-Rhim Yoon und die sizilianische Pianistin Vittoria Quartararo vor allem die architektonischen Strukturen der Komposition genau, arbeiten sie plastisch heraus und vermeiden jedweden romantischen Überschwang. Vielmehr verweisen sie auf die Vorbilder des Komponisten: Anklänge an Ludwig van Beethoven und Johann Sebastian Bach sind zu hören. Nichtsdestotrotz steigert sich der Klang – vor allem im Finale – so, als wolle er in sinfonische Dimensionen vorstoßen.

Poetische Momente

Doch auch poetische Momente dürfen sich entfalten. So eröffnet zum Beispiel eine wunderbar auf dem Cello gesungene weitausschwingende Melodie das Werk. An solchen Stellen nimmt sich die Pianistin immer stark zurück. Die hellhörige Akustik des Saales droht stets das Streichinstrument durch das Tasteninstrument zu übertönen. Doch die beiden Musikerinnen wissen diese schwierige Vorgabe zu meistern.

In die Irre geführt

Ähnlich wie Brahms verzichtet auch Ludwig van Beethoven in seiner Sonate in A-Dur, op. 69, auf einen langsamen Satz. Allerdings eröffnet das Finale ein Adagio cantabile, das verheißungsvoll einen solchen ankündigt und an diesem Abend von der Cellistin besonders klangschön gestaltet wird. Doch Beethoven führt den Hörer in die Irre und lässt alsbald dem Schöngesang ein quicklebendiges, heiter sprudelndes Allegro folgen.

Das Klavier darf brillieren

Zwar bemüht sich der Komponist in diesem Werk um eine Balance zwischen den beiden Instrumenten, doch noch immer steht im Titel das Klavier an erster Stelle. Und so scheint denn auch die musikalsche Struktur vor allem aus den klanglichen Möglichkeiten des Tasteninstrumentes entwickelt. Das darf besonders brillieren. Die Pianistin des Duos On gestaltet ihren Part allerdings so differenziert, dass auch das Cello an vielen Stellen zur Geltung kommen kann.

In der Rolle eines Sängers

Zwischen dem eher ungewöhnlich heiteren Beethoven-Werk und dem von ernster Größe geprägten Brahms-Stück entfaltet ein Tonbild von Antonín Dvorák, das hier in der Bearbeitung für Violoncello und Klavier erklingt, seinen ganzen romantischen Reiz: Waldesruhe, op. 68/5. Hier schlüpft wirklich das Violoncello in die Rolle eines Sängers, der seine ganzen Vorzüge auszuspielen weiß, und das Klavier zaubert feine Bilder hervor, die den Gesang stützen und zu beeindruckendem klanglichen Höhepunkt führen, bevor solches Stimmungsbild leise entschwindet.

Ein Lied von Johannes Brahms beschwört dann nochmals solch romantischen Klangzauber als Zugabe.

