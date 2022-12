Bei "'s wiehnächded" in Oberstdorf wird Streit geschlichtet

Der Volksmusikabend „’s wiehnächded“ in Oberstdorf erlebt einen gelungenen Neubeginn nach der Corona-Pause. Das Hirtenspiel erzählt von Streithanseln.

16.12.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Einen gelungenen Abschluss bildete Teil drei der Adventstrilogie mit der traditionellen Volksmusikveranstaltung „’s wiehnächded“ in der Oberstdorfer Pfarrkirche St. Johannes Baptist. Etwa 700 Besucher strömten durch die Türen und füllten beim Finale dieser Konzertreihe nicht nur den unteren Kirchenraum, sondern auch das obere Stockwerk. Nach zweijähriger, coronabedingter Pause markierte das Konzert einen runden Neubeginn für die 70 Mitwirkenden.

Für Gänsehaut sorgte gleich zu Beginn die Oberstdorfer Musikkapelle unter der Leitung von Marius Galvin mit „Von guten Mächten wunderbar getragen“. Warum der Bonhoeffer-Klassiker so manches Leid auch in schwierigen Zeiten erträglicher macht und perfekt zum Motto des Abends passte („Friede“), verdeutlichte dieses Lied einmal mehr – wunderbar verstärkt durch eine phänomenale Akustik in der Kirche.

"Winterspaziergang" mit Oberstdorfer Jodlern

Die Oberstdorfer Jodlergruppe unter Leitung von Wolfgang Oss beeindruckte mit glasklarem Gesang und nahm die Zuhörer musikalisch auf einen „Winterspaziergang“ mit. Das Oberstdorfer Gitarrentrio bestehend aus Moni Geiger, Liesl Lipp und Andrea Huber glänzte mit exzellent gespielter, adventlicher Saitenmusik. Einen schönen Kontrapunkt setzte das Gesangsduo „Hiinet und diinet“ (Katharina Lindenthal und Silvia Haller) mit ihren dezenten, aber doch voluminösen Stimmen. Schwungvoll mit viel Gefühl zeigten sich die „Oberst-Dearflar-Fehla“ mit Nicola Thannheimer am Hackbrett, Lena Speiser an der Steirischen Harmonika und Marilena Lipp an der Gitarre bei ihren Stubenmusikeinlagen.

Hirtenspiel setzt heitere Akzente

Für Aufheiterung sorgte das selbst geschriebene Mundartstück „Mir wedded de Friede uf dr Wealt“. Das Stück handelt von Petrus, der kopfschüttelnd von seiner Wolke aus beobachtet, wie sich auf der Erde alle nur streiten: Selbst Maria und Josef sind sich uneins, ob sie den weiten Weg nach Bethlehem überhaupt antreten sollen – zu weit, meint Josef. Wie sich dann doch alles zu einem guten Ende mit der Ankunft des Jesuskindes im Stall fügt, war amüsant und zeitgemäß zusammengefasst von den beiden Autorinnen Monika Sehrwind und Petra Schall. Großen Applaus ernteten die sieben Kinder, die das Hirtenspiel aufführten: Ayla Boxler, Mathies Boxler, Roman Bechteler, Julitta Gentner, Vinzenz Hiesinger und Sina Übelhör.

Besonders bewegend geriet der Abschluss, als gefühlt die komplette Zuhörerschaft mit einstimmte in den Refrain des Hirtenspiel-Liedes (geschrieben und einstudiert von Roswitha Tauscher, Begleitung: Susi Bandey).

Auch dieses Mal kommt der Erlös der Veranstaltung, die heuer bereits das 45. Mal stattfand, einem sozialen Zweck im Dorf zugute.

Die Musikkapelle Oberstdorf.

Die katholische Pfarreiengemeinschaft Oberstdorf.

