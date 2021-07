Bei Tandemflug: Gleitschirmflieger stürzen in Oberstdorf ab - Frau schwer verletzt

Eine 61-Jährige Frau wurde beim Absturz eines Gleitschirms in Oberstdorf schwer verletzt.

24.07.2021 | Stand: 12:34 Uhr

Am Freitagvormittag kam es im Bereich des Berges „Geisfuß“ in Oberstdorf zum Absturz eines Gleitschirmes, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der Schirm klappte demnach in einer Höhe von etwa 20 Metern zusammen. Der 41-Jährige Pilot und seine 61-jährigen Passagierin stürzten zu Boden.

Während der Pilot nur leicht verletzt wurde, zog sich die 61-Jährige schwere Rückenverletzungen zu. Sie wurde mit einem österreichischen Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Die Polizei Oberstdorf hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.