Beim Walser Musikverein "d' Hirschegger" steht ein Jubiläum an

08.04.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Interessant, aber nicht zu schwer. Nach diesem Motto hat Dirigent Vadym Paskal das Programm für sein erstes Osterkonzert mit dem Musikverein „d’ Hirschegger“ zusammengestellt. Denn die Musiker, die in ihrer Freizeit die Stücke erarbeiten, sollen vor allem Spaß am Spielen haben, erklärt der Orchesterleiter und Musikpädagoge. Schwer wird dem 42-Jährigen allerdings ums Herz, wenn er an seine Heimat denkt.

Heimat Ukraine

Er stammt aus Odessa in der Ukraine, jenem Land, das seit über einem Jahr von russischen Truppen angegriffen wird. Viele Familienangehörige leben noch dort, erzählt Vadym Paskal. Er sei ständig mit ihnen in Verbindung. Denn niemand wisse, was der nächste Tag bringe. Was ihm aber besonders wehtue, sagt er, sei die Erkenntnis, dass sich die Menschen in der Ukraine an den Krieg gewöhnt haben. Sirenenalarm und Raketenangriffe seien zum Alltag geworden.

Erst vor Kurzem habe es wieder Raketenangriffe auf Odessa gegeben. Der Strom falle regelmäßig aus, Busse und Straßenbahnen verkehren nicht. Die Heizung funktioniere in manchen Häusern nicht. Viele Menschen haben ihre Arbeit verloren. Staatliche Unterstützungen seien sehr gering. Medikamente fehlen. Regelmäßig versuchen daher Vadym Paskal und seine Frau Lisa Gudina den Menschen in der Ukraine zu helfen: mit Medikamenten, Lebensmitteln, Geld. Nicht nur Familienmitgliedern, erklärt Vadym Paskal.

Ins Allgäu gelotst

Seit 2011 leben Vadym Paskal und seine Frau Lisa Gudina im Oberallgäu. Maximilian Jannetti, der damalige Leiter der Bläserschule Fischen, habe sie ins Allgäu gelotst. Sie hatten ihn als Gastdirigent in Odessa kennengelernt. Die Querflötistin unterrichtet heute an der Musikschule Oberallgäu-Süd, an der Bläserschule in Fischen und an der Sing- und Volksmusikschule in Bad Hindelang.

Ihr Mann, der das Spiel auf tiefen Blechblasinstrumenten lehrt, ist außerdem noch an der Musikschule Kleinwalsertal tätig. Seit 2017 leitete er immer wieder Registerproben beim Hirschegger Musikverein. Im Mai des vergangenen Jahres wurde ihm die Leitung des Blasorchesters angeboten. Er habe sofort zugesagt, erzählt Vadym Paskal. Denn es seien sehr gute Musiker. In der Vorweihnachtszeit habe er bereits ein Adventskonzert – das erste seit vielen Jahren – mit ihnen veranstaltet, das sehr gut angekommen sei. Sowohl bei den Zuhörern, wie bei den Musikern.

Dorffest und Galaabend

Eine Wiederholung werde es heuer allerdings nicht geben. Denn es steht ein Jubiläum an. Das Hirschegger Blasorchester wird 100 Jahre alt. Dieses Jubiläum soll mit einem Dorffest im August und mit einem Galaabend im November gefeiert werden. Ein Adventskonzert wäre da nicht noch zusätzlich zu stemmen, zumal die Musiker während der Sommersaison alle zwei Wochen Standkonzerte geben. Das bedeutet viel Arbeit. Auch für Vadym Paskal.

Denn er leitet auch noch zwei Blasorchester im Oberallgäu: die Musikkapelle Unterjoch und die Harmoniemusik Untermaiselstein-Rottach. Letztere werde er Ende des Sommers allerdings an den jungen Dirigenten Roman Ness übergeben, der bisher dort sein Stellvertreter gewesen sei und derzeit seine Abschlussprüfung an der Berufsfachschule in Krumbach absolviere. Denn der wolle gerne ein eigenes Ensemble leiten.

Stellvertreter am Dirigentenpult

Auch bei den Hirschegger hat Vadym Pascal einen Stellvertreter: den zweiten Dirigenten Manfred Schuster, der im Orchester das Flügelhorn spielt und immer dann am Dirigentenpult einspringt, wenn Vadym Paskal verhindert ist. „Er hilft mir sehr“, sagt Vadym Pascal. Auch beim Osterkonzert werde Manfred Schuster ein Stück leiten: den Walzer „Abend an Meer“, ein schönes Musikstück von Vaclav Vaclar, erzählt Vadym Paskal.

Songs von Amy Winehouse

Das Osterkonzert sei für die Hirschegger stets der musikalische Jahreshöhepunkt. Für ihn hat Vadym Paskal ein vielseitiges Programm erarbeitet: Es reicht von traditionelleren Stücken wie der Polka „Herzblumen“ von Kurt Gäble über Tanzmusik wie „Brazil“ von Ary Barroso bis zu anspruchsvoller konzertanter Literatur wie „Caldas da Rainha“ von Jacob de Haan, einer musikalischen Landschaftsmalerei, in deren Mittelpunkt eine portugiesische Stadt steht. Außerdem gibt es noch ein Medley mit Songs der britischen Soul- und Jazzsängerin Amy Winehouse. Ihre Lieder wird die Musikerin Pia van Eard interpretieren, die sonst in der Blaskapelle das Altsaxophon spielt. Und der Flötist Robert Eckhoff ist der Solist in einem langsamen Satz aus einem Flötenkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart.

Das Osterkonzert des Musikvereins „d’ Hirschegger“ findet am Ostersonntag, 9. April, um 20 Uhr im Walserhaus in Hirschegg statt. Eintritt frei.

