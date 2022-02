Die Marktgemeinde will den Bedarf analysieren lassen. Das könnte weitreichende Folgen haben, sagt Oberstaufens Bürgermeister Martin Beckel.

04.02.2022 | Stand: 05:45 Uhr

In Oberstaufen soll es in spätestens zwei Jahren einen Feuerwehrbedarfsplan geben. Das zumindest ist die Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses. Endgültig entscheiden muss der Gemeinderat in der nächsten Woche. Kommt es zu der Planerstellung, dann könnte dies weitreichende Folgen haben – bis hin zum Umbau des Feuerwehrhauses oder einem Neubau in Oberstaufen. Denn für Bürgermeister Martin Beckel ist schon jetzt klar: „Hier haben wir Handlungsbedarf“.