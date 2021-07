Bad Hindelang: Romantische Liebeslieder für einen guten Zweck

Das Duo Gaon spielt in Bad Hindelang romantische Liebeslieder von Mendelssohn, Schumann und Brahms. Der Erlös des Abends dient der Erweiterung des Spielplatzes.

01.07.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Romantische Liebeslieder, aber auch ein zerrissener Beethoven prägen das Programm, mit dem das Duo „Gaon“ am Mittwoch, 14. Juli, im Kurhaus von Bad Hindelang auftritt. Es spielen Tae-Hyung Kim, Professor für Klavier an der Universität Seoul, und Samuel Lutzker, Cellist beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Organisiert wird das Konzert von Eckehard Mädrich aus Bad Hindelang. Mit dem Erlös des Benefizabends wird die Erweiterung des Spielplatzes am Neubau der Kita Bad Hindelang unterstützt. Über das Programm sprach Veronika Krull mit Samuel Lutzker.

In dem ersten Stück variiert Ludwig van Beethoven das Liebeslied „Bei Männern, welche Liebe fühlen“ aus Mozarts Oper „Die Zauberflöte“. Welche Akzente setzt er im Vergleich?

Samuel Lutzker: Ja, das ist erstmal eine kompositorische Virtuosität, was man aus diesem wahnsinnig schönen Thema machen kann, wo Beethoven in sehr liebevoller Weise alle Facetten zeigt. Und ich finde es spannend, zu sehen, wie Beethoven Mozart wahrgenommen hat, der ja sein großes Vorbild war. Aber es gibt da immer auch Momente, wo er ihn liebevoll karikiert, Humor zeigt. Für mich sind diese Variationen – Beethoven war ja bekannt für sein unwirsches Temperament – durchwegs mit einer positiven Emotion ausgestattet. Und sie sind ein schöner Kontrast zu dem zweiten Stück, das wir spielen. Bei den Variationen nimmt man Beethoven von einer ganz anderen Seite wahr.

Konzert in Bad Hindelang: Gaon spielen Beethoven für einen guten Zweck

Das Stichwort ist schon gefallen: Sie spielen von Beethoven auch die Cello-Sonate C-Dur (op. 102/1), die zu seinen Spätwerken gehört. Seine Zeitgenossen taten sich schwer damit. Warum?

Lutzker: Ja, was den späten Beethoven auszeichnet, das ist diese wahnsinnige Zerrissenheit, wo er in kürzester Zeit die Richtung diametral ändert. Man kann sich gut vorstellen, dass es nicht nur für seine Zeitgenossen schwierig war, wenn man so gefordert ist beim Zuhören, um diese Informationsfülle zu verstehen, diese Brüche, wenn er kurz zu einem alten Thema zurückkehrt, und dann wieder etwas ganz anderes bringt. Im Vergleich zu den Zauberflöten-Variationen ist das keine leichte Kost. Aber auf jeden Fall gilt für das Stück: Je öfter man es hört, desto mehr nimmt man mit.

Wie passen die drei Lieder von Brahms zu den Beethoven-Stücken?

Lutzker: Im Prinzip geht es an diesem Abend vor allem um Gesang, der Hintergrund ist ein sehr gesanglicher. Hier sind es die wunderbaren Transkriptionen von den Brahms-Liedern, wobei es immer um Liebe geht. Also: Mozart wird zitiert von Beethoven, und jetzt kommt der Brahmssche Beitrag.

Benefizkonzert in Bad Hindelang: gesangliche Stücke von Brahms und Schumann

Was macht das „Adagio und Allegro“ von Schumann besonders?

Lutzker: Wenn man Brahms hat, ist Schumann das logische Gegenüber. Auch hier ist es wieder eine Transkription: Eigentlich wurde es für Horn und Klavier geschrieben, es ist aber schon autorisiert für Cello. Es ist auch wahnsinnig gesanglich, das Adagio ist eine innige Melodie, die einen an die Gesanglichkeit von den Brahms-Liedern erinnert, aber auch ein schöner Gegenpol. Bei Schumann ist ein subtiler Stimmungswandel zu erkennen. Es ist musikalisch eine echte Herausforderung, gleichzeitig aber auch wahnsinnig schön zu hören. Es ist wie die späte Beethoven-Sonate schwieriger zu konsumieren, weil auch hier eine Brüchigkeit vorliegt.

Warum haben Sie die Sonate Nr. 2 von Mendelssohn an den Schluss gesetzt?

Lutzker: Es ist einfach ein Feuerwerk von einem Stück, das ein wichtiger Teil unseres Repertoires als Trio ist. Hier treten wir zwar als Duo auf, aber es zählt zu unseren Paradestücken. Und von den Komponisten her besteht eine gewisse Dreisamkeit von Schumann, Mendelssohn und Brahms – es sind drei romantische Komponisten. In diesem Sinne haben wir entschieden, auch Mendelssohn zu Wort kommen zu lassen. Er zeigt auch ganz unterschiedliche, innovative Elemente wie etwa im dritten Satz ein Rezitativ. Das war in der Zeit, als das Stück entstand, ein neues Element.

