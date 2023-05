Bengalos, Bierdusche, Bayernliga: 1. FC Sonthofen im Meisterrausch

Der 1. FC Sonthofen schießt sich vor 700 Zuschauern mit einem 6:1 gegen Erkheim vorzeitig zur Meisterschaft. Der Gala auf dem Rasen folgt der Rausch danach.

Sie hatten keine Zweifel – und sie haben auch keine mehr aufkommen lassen. Dank einer blitzsauberen Vorstellung beim 6:1-Sieg über den TV Erkheim hat der 1. FC Sonthofen vorzeitig die Meisterschaft in der Fußball-Landesliga gefeiert. „Es ist unbeschreiblich. Wir sind froh, erleichtert, von allem etwas – schwer in Worte zu fassen“, sagt Kapitän Manuel Wiedemann. „Wenn man vier Jahre darauf hinarbeitet und man dann endlich diesen einen Tag erlebt, an dem es gelingt – fallen riesige Brocken ab.“

Vor fast 700 Zuschauern, die im Stadion für eine elektrisierende Atmosphäre sorgten, feierte der FCS damit vier Jahre nach dem Abstieg den Wiederaufstieg in die Bayernliga. 2020/21 hatte die Pandemie den Aufstiegsplänen einen Strich durch die Rechnung gemacht, im vergangenen Jahr scheiterte der FCS als Tabellenzweiter in der Relegation an Dachau.

Schmidle: „Große Genugtuung“

„Es ist ehrlich eine große Genugtuung, dass wir es im dritten Anlauf geschafft haben. Die Corona-Geschichte war schon ein schwerer Schlag und dann haben wir es auch noch in der Relegation knapp verpasst“, sagt Präsident Matthias Schmidle. „Es ist so verdient, dass wir aufgestiegen sind – wir gehören in die Bayernliga. Und diese Stadt braucht einen Bayernliga-Club.“ Der Sportliche Leiter Andreas Fink ergänzt: „Wir hatten schon beim Abstieg 2019 das Gefühl, dass sehr viel gegen uns gelaufen ist. Aber wir sind immer wieder aufgestanden und haben uns endlich belohnt.“

In der Stunde des großen Erfolgs spricht der Club-Boss allen voran Trainer Benjamin Müller großes Lob aus. „Ich gönne es vor allem unserem Trainer. Benji verkörpert das, was wir als Verein vor zweieinhalb Jahren vorgegeben haben. Er setzt mit uns auf die Jugend, auf unsere eigenen Spieler“, sagt Schmidle. „Man sieht, mit Zeit und ein wenig Geduld zahlt sich unser Weg aus.“ Müller hatte das Team im Frühjahr 2019 übernommen, konnte den Abstieg seinerzeit aber nicht verhindern.

Zwei emotionale Leitwölfe

Ebenso wenig wie zwei Leistungsstützen des damaligen und des heutigen Teams: Andreas Hindelang und Kapitän Manuel Wiedemann. Den Führungsspielern eröffnet die Meisterschaft die letzte Chance mit 35, bzw. 33 Jahren noch einmal Bayernliga zu spielen. „Ich bin wahnsinnig erleichtert. Wir haben es lange versucht und jetzt ist es endlich so weit“, sagt Andreas Hindelang. „Es freut mich vor allem für die Jungs, die schon den Abstieg damals erlebt haben und den Weg die ganze Zeit mitgegangen sind. Und für den Verein, weil wir von den Rahmenbedingungen und von der Truppe her schon lange in diese Liga gehören.“

Gelöster Jubel herrschte nach der ersten Landesliga-Meisterschaft der jüngeren Clubgeschichte beim 1. FC Sonthofen nach dem 6:1 gegen den TV Erkheim. Bild: Günter Jansen

Während der 35-jährige Stürmer betont, dass er seinen „Vertrag extra für den Traum vom Aufstieg noch einmal verlängert hat und jetzt absolut Bock auf die Bayernliga“ hat, blickt Manuel Wiedemann sichtlich gerührt zurück. „Alle im Verein haben uns immer wieder unterstützt, der Vorstand, die Betreuer – auch als wir es versaut haben. Ihnen möchte ich danken“, sagt der 33-Jährige, der seit zwölf Jahren ununterbrochen und damit als Dienstältester das FCS-Trikot trägt. „Ich weiß, dass für mich jetzt die letzte Chance kommt, noch einmal Bayernliga zu spielen. Es ist ein persönlicher Traum, der nun in Erfüllung geht.“

Das Zentrum der Zukunft

Vor ihrem Debüt in der Bayernliga stehen dagegen zwei verheißungsvolle Akteure, die in den vergangenen Landesliga-Jahren zur stabilen Achse gereift sind. Die Sechser Jonas Koller (21) und Armin Bechter (23) bilden das „Zentrum der Zukunft“ beim FCS und freuen sich entsprechend auf die Aussicht Bayernliga. „Es wird eine schöne Herausforderung. Wir müssen uns umstellen und werden auch anders auftreten. Denn wir sind gewachsen in diesem Jahr“, sagt Bechter und ergänzt mit Blick auf den Erfolg: „Wir haben uns als Mannschaft durch alle Tiefs gekämpft und haben mit dem letzten Willen alles durchgezogen.“

In die gleiche Kerbe schlägt sein Partner „auf der Sechs“ im defensiven Mittelfeld, Jonas Koller. „Solche Momente erlebt man nicht oft im sportlichen Leben. Wir haben über eine sehr lange Zeit sehr viel investiert und haben uns zur richtigen Zeit belohnt“, sagt der zweikampfstarke 21-Jährige. „Wir haben es uns verdient, Bayernliga zu spielen.“

Letzter Auftritt einer FCS-Ikone

Während für die junge Sonthofer Garde mit dem ersten Landesliga-Meistertitel ein neues Kapitel in ihrer Karriere beginnt, endet die schillernde Laufbahn einer FCS-Ikone. Marc Penz lief das letzte Mal auf dem Rasen der Baumit-Arena auf – der 39-Jährige beendet nach dem abschließenden Auswärtsspiel in Gersthofen am kommenden Samstag seine Karriere. „Ich bin komplett gelöst. Aber es herrscht alles, was man sich vorstellen kann: Freude, komplette Erschöpfung, Leere, aber auch Glück“, sagt Penz. „Ich habe für mich persönlich alles erreicht. Dass ich mich hier mit dem Aufstieg verabschieden kann, ist großartig – besser hätte man das Drehbuch nicht schreiben können.“

2002, gerade volljährig, absolvierte Penz seine erste Herrensaison. Es folgten – mit vier Jahren Unterbrechung in Kottern – unglaubliche 21 Spielzeiten im Seniorenbereich. Der Rechtsaußen stand 583-mal auf dem Platz, gab 84 Torvorlagen und erzielte 111 Treffer. Allein das 112. Tor blieb ihm im letzten Auftritt in „seinem Stadion“ verwehrt, obwohl die Kollegen bis zu Penz’ Auswechslung in der 80. Minute nichts unversucht ließen, dem Routinier ein Abschiedstor zu schenken. „Es wäre auch sehr kitschig gewesen“, sagt Penz. „Das alles ist nicht wichtig. Wir haben in den vergangenen Jahren so viel Drama hier in Sonthofen erlebt. Es ist schön, dass das hier so ausging. Jetzt sollen die Jungen es im nächsten Jahr genießen.“