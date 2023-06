Auf Gämsen zielen, um sie zu beobachten

Die Station Warmatsgund in Oberstdorf wurde von den Bayerischen Staatsforsten wieder aufgebaut und eröffnet. Warum dort die Chance hoch ist, Gämsen zu sehen.

27.06.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Klein, aber fein ist die Gamsbeobachtungsstation Warmatsgund, die jetzt wieder eröffnet wurde: Der Aussichtspunkt liegt direkt am Wanderweg vom Fellhorn zur Fiderepasshütte auf 1735 Metern Höhe und ist nur zu Fuß zu erreichen. Die Station ist mit zwei Sitzbänken, einer Infotafel und einem Fernrohr ausgestattet und von den Forstwirten der Bayerischen Staatsforsten Sonthofen aufgebaut und betreut.

Murmeltiere, Steinböcke und Bergdohlen sind auch zu sehen

Nicht nur die Gämsen können dort von einem geschulten Auge entdeckt und beobachtet werden. Auch Murmeltiere, Steinböcke, Steinadler, Bergdohlen, Schneehühner, Birkhühner und mittlerweile auch gelegentlich der Bartgeier halten sich in dem weiten Talkessel zwischen Griesgund und Roßgund auf.

Im natürlichen Lebensraum der Gämsen

Der Beobachtungspunkt liegt im natürlichen Lebensraum der Gämsen, oberhalb der Waldgrenze, im Bereich der Latschen, der offenen Grasflächen und der Felsen. „Von Sommer bis zum ersten stärkeren Schneefall im Spätherbst leben hier ca. 80 bis 100 Gämsen“ weiß der zuständige Revierleiter Hubert Heinl. Es kann schon vorkommen, dass der Wanderer keine Gämsen sieht. Das heißt nicht, dass sie nicht da sind. Dann verstecken sie sich in den Fels- oder Latschenbereichen und sind schwer zu erkennen.

Keine Verbissschäden an der Bergwaldverjüngung

In den Hochlagen der Staatsforsten werden die Gämsen kaum bejagt, „Die Gämsen hier nicht zu bejagen ist Teil unseres Bejagungskonzepts“ erläutert Forstbetriebsleiter Jann Oetting. „Hier verursachen sie keine Verbissschäden an der Bergwaldverjüngung. Eine Bejagung würde dazu führen, dass die Gämsen in die unterhalb liegenden Schutzwälder flüchten würden und dort Schäden anrichten“.

Der Spagat zwischen der Schutzwaldpflege und dem Wildtiermanagement ist für die Förster eine große Herausforderung. Nur über die langjährige Erfahrung direkt vor Ort lassen sich zielführende Konzepte entwickeln. „Mehr oder weniger gut gemeinte Ratschläge von außerhalb helfen da nicht weiter“, weiß Sonthofens Staatsforsten-Chef Jann Oetting. „Mit dem für das Staatsjagdrevier Warmatsgund von uns entwickelte und konsequent umgesetzte Bejagungskonzept ist es gelungen, zum einen die Gämspopulation zu erhalten und zum anderen auf den Schutzwaldsanierungsflächen wieder Bergmischwald wachsen zu lassen. „In den Bergmischwäldern des Warmatsgundkessel wachsen zum ersten Mal seit beinahe 100 Jahren wieder Weißtannen ohne Verbissschäden auf“, erläutert Hubert Heinl. Die am höchsten wachsenden Weißtannen haben die Förster auf über 1.500 m gefunden, die Samen wurden durch Vögel vertragen. Auch eine schöne Besonderheit in diesem Gebiet.

Aufgebaut wird der Beobachtungspunkt, sobald das Gebiet schneefrei ist. Abgebaut wird ab Mitte Oktober. Denn im Winter liegen dort, wo im Sommer das Fernrohr steht, zwischen zwei und drei Meter Schnee.

Lesen Sie auch: Bayern: Mehr Gämsen in den Alpen gezählt