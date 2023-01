So beraten Aktiv-Senioren Firmengründer und langjährige Unternehmer in Sonthofen

Ein gemeinnütziger Verein bietet nun auch in Sonthofen Sprechtage an. Wie ehemalige Manager und Geschäftsführer ihr Wissen an andere weitergeben wollen.

18.01.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Sie wollen Firmengründern bei ihrem Vorhaben sowie kleinen und mittelständischen Unternehmern bei der Weiterentwicklung beratend zur Seite zu stehen: die Aktiv-Senioren. In zehn bayerischen Regionen ist der gemeinnützige Verein aktiv – jedes Jahr mit mehr als 1000 Beratungsaufträgen. Nun gibt es ein solches Angebot auch in Sonthofen. Der Kemptener Axel Nitschke will dort gemeinsam mit dem städtischen Wirtschaftsförderer Andreas Maier regelmäßige Beratungssprechtage anbieten. Ab 26. Januar soll es losgehen. „Zwei Anmeldungen liegen bereits vor“, berichtet er im Gespräch mit unserer Redaktion.

