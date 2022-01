Bergkäserei Diepolz aus Immenstadt feiert 125-jähriges Jubiläum

Die Bergkäserei Diepolz aus Immenstadt feiert Jubiläum. Wie die Geschichte der Sennerei im Jahr 1886 begann.

01.01.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Für die Bergkäserei Diepolz geht ein Jubiläumsjahr zu Ende: Seit 125 Jahren gibt es die Sennereigenossenschaft in einer Höhe von über 1000 Metern. Zwar nahm die Zahl der Landwirte, die die Genossenschaft in dieser langen Zeit mit Milch beliefert haben, immer mehr ab. Doch dafür hat sich der Ausstoß und die Vielfalt der Käsesorten erhöht. Ganz zu schweigen vom Service. So blicken der Vorstand der Genossenschaft und die Geschäftsführung optimistisch in die Zukunft.

Gegründet wurde die Sennereigenossenschaft 1886 in Diepolz. Wie ein Blick in die Chronik zeigt, lieferten damals 17 Landwirte ihre Milch ab, woraus dann Emmentaler hergestellt wurde. Heute sind es nur acht Bauern aus der näheren Umgebung, die dafür aber jeweils wesentlich mehr Milch anliefern.

Geschichte der Bergkäserei Diepolz aus Immenstadt

Die damalige Sennerei verarbeitet nicht alle angelieferte Milch in Emmentaler. Ein Großteil des „weißen Goldes“ geht an andere Käsereien. In der Chronik werden 1912 erstmals die Gebrüder Immler als Milchkäufer genannt. In den kommenden Jahren kommen andere Namen hinzu. Gleichzeitig ziehen in der Sennerei modernere Anlagen ein: 1921 die Elektrik und 1955 eine Dampfheizung. 1963 werden die Genossenschaften Diepolz und Freundpolz zusammengelegt, und eine kleiner Lastwagen mit einem Tank angeschafft, um die Milch einzusammeln. 1975 wird erstmals neben dem Emmentaler auch Bergkäse hergestellt.

Der größte Schritt folgt 1997/98, als die Genossenschaft den Grundstein für die heutige Bergkäserei legt. Die Sennerei wird komplett in Eigenregie betrieben, der Käse selbst im Laden verkauft. Dazu ist eine große Investition nötig, um neue Reifekeller anzubauen, den Laden einzurichten und einen Raum für Gäste zu schaffen.

„Durch die Direktvermarktung sind wir damals selbstständig geworden“, erinnert sich der heutige Vorstand der Genossenschaft Hubert Ritter. Weil das Produkt ohne Zwischenhandel an den Verbraucher geht, „gibt es eine höhere Wertschöpfung, die unseren Landwirten zugutekommt“. Außerdem, sagt Ritter, „konnten wir den Preis selbst gestalten, er wurde uns nicht mehr diktiert“.

Bergkäserei Diepolz wuchs von zehn auf 36 Mitarbeiter

In der Zeit übernimmt die heutige Geschäftsführerin Ursula Mohr mit ihrem Mann Hubert die Buchhaltung: „Wir hatten damals rund zehn Mitarbeiter, fünf davon in Teilzeit im Verkauf.“ Zum Vergleich: Heute beschäftigt die Bergkäserei 36 Mitarbeiter, darunter 16, die sich im Laden und Versand abwechseln. (Lesen Sie auch: Weißlacker-Käse soll wieder in Wertach hergestellt werden)

2020 investiert die Genossenschaft erneut kräftig in Um- und Anbau: geschaffen werden ein größerer Verkaufsladen, modernere Räume für die Kühlung und den Versand sowie neueste Technik. „Die Gründungsmitglieder hätten sicher Freude daran, den Grundstein für ein zukunftsträchtiges Unternehmen gelegt zu haben“, blickt Geschäftsführerin Mohr zurück.

Heute verarbeitet die Käserei im Jahr 135 Tonnen Käse und 13 Tonnen Butter – oder täglich 4000 Kilogramm Milch. „Wir stellen bis zu 30 verschiedene Käsesorten auf traditionelle Weise aus Heumilch her“, sagt der kaufmännische Leiter Bernd Mack, der seit diesem Jahr im Betrieb ist. Unter den Sorten sind immer noch Emmentaler und Bergkäse, aber auch Butter-, Heumilch- oder Rotwein- und seit wenigen Tagen Alpkäse nach Schweizer Rezept. (Lesen Sie auch: Einmal durch den Magen einer Kuh gehen)

Bergkäserei aus Immenstadt bekommt auch Anfragen aus England und Dänemark

Auch der Verkauf ist ausgeweitet worden. Es gibt mittlerweile einen Verkaufswagen, der auf regionalen Märkten Diepolzer Käse anbietet, und einen Online-Handel mit Versand in ganz Deutschland. „Kürzlich hatten wir auch Anfragen aus England und Dänemark“, sagt Mack: „Da wollte sich jemand ein Stück Heimat in die Ferne holen.“

Im Jubiläumsjahr fanden verschiedene Aktionen statt: mit 2000 Rätselkarten für die Kunden, bei denen es Gutscheine zu gewinnen gab, sowie Spendensammlungen und 1,25 Euro pro verkauftem Kilo Bergkräuterkäse zugunsten des Kinderhospizes Bad Grönenbach.

