Oberallgäuer Älpler ziehen Bilanz: So lief der Bergsommer 2023

Die Älpler im Oberallgäu sind erleichtert, dass es im Alpsommer zu keinen Zwischenfällen mit Wölfen oder Bären kam. Aber Probleme mit Gewittern und Hagel.

06.09.2023 | Stand: 19:55 Uhr

Christian Brutscher ist erleichtert, wie viele seiner Kollegen. Als im Mai ein Bär im Hintersteiner Tal nachgewiesen wurde, war die Sorge groß unter den Älplern, die im Allgäu rund 32.000 Rinder auf 703 Alpen betreuen. „Überall sind Kinder und Kleinhirten dabei“, sagt Brutscher, der Vorsitzender des Alpwirtschaftlichen Vereins im Allgäu (AVA) ist. Doch jetzt, so kurz vor dem ersten Viehscheid (alle Termine) am Freitag, 8. September, kann er aufatmen und feststellen: „Es ist gut, dass kein Wolf oder Bär da war.“ (Neue Verordnung in Vorarlberg in der Mache.)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.