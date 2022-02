Tragischer Bergunfall bei Oberstdorf: Auch zweiter Bergsteiger ist tot

Zwei Tage nach dem tragischen Bergunfall am Geißfuß bei Oberstdorf ist nun auch der zweite Bergsteiger gestorben.

24.02.2022 | Stand: 10:58 Uhr

Aktualisiert am Donnerstag, 10.30 Uhr - Nach dem tragischen Bergunfall am Geißfuß bei Oberstdorf ist nun auch der zweite Bergsteiger gestorben. Das teilte die Polizei mit.

In der Nacht zu Dienstag waren zwei Bergsteiger auf einer Route zwischen Seealpe und Edmund-Probst-Haus am Nebelhorn unterwegs. Laut Polizei verirrten sie sich offenbar und setzten gegen Mitternacht einen Notruf ab. Die Rettung der Bergsteiger gestaltete sich aufgrund von schlechten Wetterbedingungen allerdings sehr schwierig und zog sich über mehrere Stunden.

Für einen der Bergsteiger kam jede Hilfe zu spät, der 58-Jährige starb noch am Berg. Sein 62-jähriger Begleiter wurde stark unterkühlt zunächst ins Krankenhaus Immenstadt gebracht, und dann ins Klinikum Augsburg verlegt. Dort erlag er jedoch "den Folgen des langen Aufenthalts am Berg", wie es am Donnerstag hieß.

Bergunfall bei Oberstdorf: Leiche wurde am Mittwoch geborgen

Die Leiche des 58-Jährigen konnte aufgrund des schlechten Wetters am Dienstag nicht mehr geborgen werden. Deshalb war für Mittwoch gegen 10 Uhr die Bergung des Leichnams geplant. Wegen eines anderen Einsatzes des Polizeihubschraubers verzögerte sich das jedoch und wurde erst am Nachmittag abgeschlossen. Dazu seilte sich ein Beamter an einer Winde ab.

Der Tote wurde ins Tag geflogen. Jetzt soll geprüft werden, ob möglicherweise ein Fremdverschulden vorliegen könnte. Wenn diese Frage bejaht wird – was am Mittwoch noch unklar blieb –, würde über die Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet.

Unterkühltem Bergretter geht es nach Einsatz besser

Dem beim Einsatz unterkühlten Bergretter gehe es wieder den Umständen entsprechend gut, sagt die Polizei am Mittwochmittag auf Anfrage unserer Redaktion. Er hatte rund sechs Stunden bei starken Schneetreiben bei den beiden Wanderern ausgeharrt, bis er und der Verletzte geborgen werden konnten.

