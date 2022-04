Die größten Rettungseinsätze: So viel hatte die Bergwacht Oberstaufen 2021 zu tun

Die Bergwacht Oberstaufen blickt auf wenige, aber herausfordernde Einsätze zurück. Der Ausbildungsstandard sei weiterhin auf einem hohen Niveau.

05.04.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Bedingt durch die Coronapandemie blickte die Bergwacht Oberstaufen auf eine herausfordernde Saison 2021 zurück. Zwar seien die Einsatzzahlen enorm eingebrochen, dennoch hätten die wenigen Einsätze das ganze Können der Bergwachtlerinnen und Bergwachtler gefordert.

Bereitschaftsleiter Robert Kühnlein resümierte, dass der Bahnbetrieb im Einzugsgebiet der Oberstaufener Bergwacht in der Wintersaison 2021 komplett eingestellt wurde. Erste Befürchtungen, dass viele Wintersportler im freien alpinen Gelände zu versorgen seien, hätten sich nicht bestätigt. Dennoch waren die Retter gefordert: Neben einer Vermisstensuche im Bereich Hochgrat/Hädrich, einer Rettung aus Bergnot an der Brunnenau, einem abgestürzten älteren Mann mit Polytrauma oder einem Drachenflieger, der in einem Baum in über 20 Meter Höhe hängen geblieben war, war immer wieder die Hilfe der Ehrenamtlichen gefragt.

Bergwacht Oberstaufen: Corona brachte einiges durcheinander

Sie hatten hart mit den andauernden Pandemievorschriften zu kämpfen. „Bei einem Einsatz kann sich keiner aussuchen, ob er ausrückt, obwohl der Patient vielleicht an Covid-19 erkrankt ist“, sagt Robert Kühnlein. „Bei Übungen und Versammlungen kann aber jeder selber entscheiden, ob er dabei sein möchte oder nicht. Und ich bin sehr stolz, dass unsere Ehrenamtlichen immer zahlreich für die Bergwacht da waren und schaue positiv nach vorne – gerade im Hinblick auf unser 100-jähriges Bestehen im Jahr 2023.“ (Lesen Sie auch: Skimobil am Imberghaus brennt komplett aus)

Auch im Ausbildungsbereich brachte die Pandemie viele Hürden mit sich. Christoph Berkmann und Florian Breyer hielten zahlreiche Onlineschulungen ab. „Die schwierigen Einsätze im letzten Jahr haben gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir unsere Ausbildung auch weiter auf einem hohen Niveau halten“, betonte Florian Breyer.

Trotz der extremen Einschränkungen hat die Bergwacht Oberstaufen 2021 einen neuen Motorschlitten und ein neues Quad erhalten. Die Außenfassade des Bergwachtgebäudes an der Lindauer Straße wurde erneuert und der Küchenbau in der Wache sei auch gut vorangegangen. Die Sommerübung fand in kleinen Gruppen statt. Das traditionelle Bergwachtfest an der Imbergbahn musste bereits im zweiten Jahr in Folge abgesagt werden. „Umso mehr freue ich mich, dass die Spenden durch Außenstehende gestiegen sind. Man honoriert dadurch die Wichtigkeit unserer Arbeit, wofür wir uns bei allen besonders bedanken möchten“, freute sich Robert Kühnlein.

Nur 88 Einsätze in 2021

2021 war auch das Jahr der Wahlen. Der stellvertretende Bereitschaftsleiter Jan Ulbrich stand nicht mehr zur Verfügung. Nach einer Online-Mitgliederversammlung wurde Florian Breyer als neuer Stellvertreter gewählt. Nachdem die Bergwachtler vor der Pandemie 2019 noch zu 363 Wintereinsätzen ausgerückt sind, waren es 2021 nur noch 88. Im Sommer musste die Bergwacht Oberstaufen 74 Einsätzen abhalten.

Blicken auf schwierige Zeiten der Oberstaufener Bergwacht zurück: (von links) Florian Breyer, neuer stellvertretender Bereitschaftsleiter, Walter Hummel, Adolf Dempfle, Anna Hummel und Bereitschaftsleiter Robert Kühnlein. Bild: Sabine Meier

Die Jahreshauptversammlung 2021 endete mit Ehrungen langjähriger Mitglieder: Mit 65 Jahren ist Adolf Dempfle das langjährigste Mitglied. Vor allem die Vorsorgedienste und Naturschutzstreifen waren wichtige Aufgaben in seiner Laufbahn. 2020 hat Adolf Dempfle seine aktive Zeit als Bergwachtler beendet.

Für 50 Jahre erhielt Walter Hummel eine Auszeichnung. Während seiner aktiven Zeit war er Ausbildungsleiter und stellvertretender Bereitschaftsleiter. Einen Einsatz hob Laudator Robert Kühnlein besonders hervor: Es war eine Suche nach einem Vermissten in Thalkirchdorf 1988 oder 1989. Ein Mann verschwand in den frühen Morgenstunden von einer Hütte. Ein Verbrechen konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden. Walter Hummel fischte damals in einem nahe gelegenen Stausee im hüfthohen Wasser nach einer Leiche.

1997 trat Anna Hummel in die Bergwacht ein. Sie war eine der ersten Frauen im Allgäu. Sie leitete die Jugendgruppe und war für die Skiwacht im Einsatz.

