Bergwacht Oberstdorf im Sommer im Dauereinsatz: 200 Einsätze in drei Monaten

Bergwacht muss im Sommer viele Wanderer retten. Im Winter gibt es sogar 824 Einsätze. Überschattet wird das Einsatzjahr von einem Unglück am Geißfuß.

1108 Mal mussten die Retter der Bergwacht Oberstdorf Menschen im Gebirge zur Hilfe eilen. Die Mannschaft von 51 aktiven Bergrettern musste im Sommer 2021 insgesamt 284 und im vergangenen Winter 824 Einsätze absolvieren. Das sei Bayerns Spitze, was das Verhältnis von Einsätzen und Bergrettern angeht, sagte Klaus Schädler, Geschäftsführer der Bergwacht Bayern bei der Hauptversammlung. „Es gibt keine Bergwacht im Freistaat, die so viele Einsätze mit so einer Mannschaft absolviert“.

An der Belastungsgrenze

Vor allem im guten Bergsommer 2021 mit fast 200 Einsätzen in drei Monaten habe die Oberstdorfer Bergwachtler auch an ihre Belastungsgrenze geführt, erklärte Bereitschaftsleiter Dr. Karsten Menzel, der den Zusammenhalt in der Mannschaft lobte, ohne den die Vielzahl der Einsätze nicht zu stemmen sei. Insgesamt 232 Personen wurden am Berg gerettet, für vier Menschen kam jede Rettung zu spät. Am häufigsten mussten die Bergretter im Sommer Wanderern zur Hilfe eilen (179). Es gab weniger Einsätze in Höhenlagen (25), was die Bergwacht auch auf corona-bedingt eingeschränkte Kapazitäten der Hütten zurückführt. Wegen der kurzen Anstiege und der Bewerbung auf Internet-Plattformen nehmen laut Bergwacht auch die Einsätze an Klettersteigen zu. Gleitschirmflieger (6) und Mountainbiker (7) gerieten nur selten in Not. Ein Großteil der Einsätze fand am Nebelhorn (73) statt, gefolgt vom Rappenalp- (42) und Oytal (28).

Über der Durchschnitt der vergangenen Jahre

Nachdem Corona-bedingten Ausfall der Wintersaison im 2020/21 mit nur 70 Einsätzen für die Bergwacht, waren die Retter im vergangenen Winter wieder stark gefordert und mussten 824 Mal ausrücken. Die Zahl liegt leicht über dem Durchschnittswert der vergangenen elf Jahre (713) und wurde zuletzt im Winter 2014/15 erreicht. Überwiegend Skifahrer (593 Einsätze) mussten gerettet werden, auch 163 Snowboarder verletzten sich. Winterwanderer (22), Rodler (12) und Skitourengeher (5) spielten keine große Rolle. Mit über 500 Einsätzen ereigneten sich die meisten Unfälle im größten Skigebiet Fellhorn-Kanzelwand, gefolgt von Söllereck und Nebelhorn mit je knapp über 100 Einsätzen. Den Dienst in den Wintersportgebieten decken zwölf hauptamtliche Mitarbeiter der Skiwacht ab, die an Wochenenden und Feiertagen durch ehrenamtliche Einsatzkräfte unterstützt werden.

Schulungen nur als Video-Konferenzen möglich

Die Pandemie erschwerte die Übungen und Lehrgänge der Bergwacht und vor allem die Anwärter-Ausbildung. So konnten die Mitglieder nur in Kleinstgruppen und unter strengen Hygienevorschriften abgehalten werden. Viele Schulungen mussten als Video-Konferenzen stattfinden. Ermöglicht wurde die Arbeit der Bergwacht Oberstdorf durch die Heinz-Volderauer-Stiftung, Spenden und Förderer. „Ohne diese Unterstützung wäre unser Betrieb nicht aufrechtzuerhalten“, sagte Lorenz Titzler, der bei der Versammlung die Finanzen vorstellte. Er sprach sich gegen eine Umverteilung des Geldes aus den Einsatz-Erstattungen aus. „Die Bergwacht-Bereitschaften mit den meisten Einsätzen müssen das meiste Geld bekommen.“

40 Menschen aus Hütte gerettet

Auch die schwierigen Einsätze des vergangenen Jahres kamen bei der Hauptversammlung in den Räumen der Bergrettungswache zur Sprache. Wie beispielsweise die Rettung von 40 Menschen, die sich mit dem Norovirus infiziert hatten, aus einem Berghaus. Überschattet wurde das Einsatzjahr, vom Tod zweier Bergsportler im Frühjahr am Geißfuß. Ein 58-jähriger Bergsteiger konnte nur noch tot geborgen werden, sein 62-jähriger Begleiter verstarb zwei Tage später im Krankenhaus. Stürme, Schneefall Lawinengefahr und zweistellige Minusgrade verhinderten einen nächtlichen Einsatz. Erst im Morgengrauen konnte der Hubschrauber aufsteigen, einen Bergwachtler absetzen und erst Stunden später mit der Bergung beginnen. Trotz des tragischen Ausgangs lobte Schädler von der Bergwacht Bayern die Oberstdorfer Retter für den Einsatz: „Hochachtung vor der Entscheidung, in der Nacht nicht rauszugehen und die Mannschaft nicht in Gefahr zu bringen“, sagte Schädler. „Das war eine tolle Leistung der Einsatzleitung. Manchmal ist es schwerer, Nein zu sagen.“

