Bergwacht Sonthofen rettet zwei seit fünf Tagen vermisste Hunde am Burgberger Hörnle

Hundegebell machte Wanderer am Burgberger Hörnle im Oberallgäu stutzig. Die Bergwacht Sonthofen rückte aus und fand zwei seit fünf Tagen vermisste Hunde.

18.12.2022 | Stand: 13:04 Uhr

Die Bergwacht Sonthofen hat am Samstag zwei Hunde am Burgberger Hörnle gerettet. Wie die Bergwacht auf ihrer Facebookseite schreibt, hörten Wanderer am Samstagabend andauerndes Hundegebell am Burgberger Hörnle und alarmierten die Sonthofener Einsatzkräfte.

Tierische Rettungsaktion am Burgberger Hörnle: Bergwacht findet zwei vermisste Hunde

Fünf Bergretter rückten daraufhin aus. Nach kurzer Suche fanden sie zwei Hunde in einer steilen Rinne in Gipfelnähe. Wie sich später herausstellte, galten die beiden Tiere bereits seit fünf Tagen als vermisst. Die Einsatzkräfte brachten die Hunde wohlbehalten ins Tal. In der Station der Bergwacht Sonthofen bekamen die beiden zuerst eine kleine Stärkung und wurden anschließend von ihren Besitzern abgeholt.

Weitere Meldungen aus dem Oberallgäu lesen Sie hier.