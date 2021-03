Beschädigter Flüssiggas-Tank in Missen-Wilhams: Wohnhäuser geräumt

Ein beschädigter Flüssiggas-Tank hat am Donnerstagnachmittag die Feuerwehr in Missen-Wilhams auf den Plan gerufen. Wohnhäuser wurden geräumt.

25.03.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Ein Flüssiggas-Tank in einem Wohngebiet ist am späten Donnerstagnachmittag in der Gemeinde Missen-Wilhams ( Oberallgäu) beschädigt worden. Nach ersten Informationen der Polizei war ein Bagger für den Vorfall verantwortlich. Verletzte gab es nach derzeitigem Stand nicht. Umliegende Häuser wurden vorsorglich evakuiert. Auch die Feuerwehr war im Einsatz.

Tank abgedichtet: Keine Gefahr mehr

Der Tank wurde nach Angaben der Beamten abgedichtet, sodass keine Gefahr mehr bestand.

