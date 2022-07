Beschwingt in die Ferien: Musiktalente vom Immenstädter Gymnasium beeindrucken

Solistinnen und Solisten, Chöre und Orchester bieten beim Sommerkonzert des Immenstädter Gymnasiums ein beeindruckendees Programm und geben einen guten Tipp.

In gewohnter künstlerischer Vielfalt, als hätte es die beiden Jahre coronabedingter Zwangspause nicht gegeben, präsentierten sich die jungen Aktiven beim traditionellen Sommerkonzert des Gymnasiums Immenstadt unter Leitung ihrer Musiklehrerinnen Heike Glinka und Magdalena Cimander.

Zum Kochen gebracht

Dabei reichte die Bandbreite von der nachdenklichen Intonation des Pop-Klassikers „Imagine“ von John Lennon durch das Vokalensemble bis zur Lyrik-Meditation anhand eines biblischen Themas. Prägend für das musikalische Bild dieses Abends waren – neben den solistischen Darbietungen – der Unterstufen- und der Mittelstufenchor sowie die verschiedenen Harmonika-Beiträge, wie der schwungvolle Vortrag volkstümlicher Melodien durch Hannes Villing auf der Steirischen, von Lukas Kennerknecht, Gitarre, mit großer Routine und Sicherheit begleitet, der die Aula des Gymnasiums buchstäblich zum Kochen brachte.

Volksfestatmosphäre am Gymnasium Immenstadt

Volksfestatmosphäre kam auf mit Kay Prinz, der ebenfalls auf der Steirischen Harmonika „Der Paul und sein Gaul“ von Roland Mühlburger zum Besten gab. Und, weil aller guten Dinge drei sind, zauberte Cordula Schratt mit „Augenstern“ von Herbert Pixner eine Atmosphäre von Behaglichkeit und Gemütlichkeit auf die Bühne.

Viel Blues in der Stimme

Leichtes, beschwingtes Spiel bot Hanna Hagspiel auf dem Akkordeon bei Johann Zellers „Petit Louis“. Dagegen legte Janic Schmahl, der sich mit der Gitarre begleitete, seine Interpretation von Johnny Cashs „One“ mit großer Bühnenpräsenz und viel Blues in der Stimme an. Als Sechstklässler noch jung an Jahren, aber mit technischem und instrumentalem Können, intonierte Oskar Tauber auf der E-Gitarre das Rock ’n’ Roll-Riff-Medley.

Eindringlichkeit und Emotionalität

Laura Sippel brachte auf der Harfe mit „Welcome“ von Anja Heinz mit einem hohen Maß an Eindringlichkeit und Emotionalität die leiseren Töne zum Klingen. Ein weiteres „musikalisches Urgestein“ des Gymnasiums ist Valentin Klawitter, der sich in seiner ausgereiften gesanglichen Interpretation von „Lay Your Worry Down“ von Jonathan Vandenbroeck selbst am Klavier begleitete.

Dem klassischen Erbe verpflichtet

Aber auch musikalische Beiträge, die eher dem klassischen Erbe verpflichtet waren, durften nicht fehlen. So zeigte Anna Razdorozhna am Klavier mit „Aria Nr. 2“ von Irina Stepanova-Boroskaya neben souveräner Beherrschung des Instruments auch ein ausgeprägtes Einfühlungsvermögen bei den leiseren Stellen. Mehr in die artistische Richtung wies „Le coucou“ von Louis Claude Daquin, wobei Emilia Nagel am Klavier neben technisch anspruchsvoller, versierter Intonation auch den Eindruck von barocker Heiterkeit hinterließ.

Gefühl für Harmonie

Ein ausgeprägtes Gefühl für Harmonie samt einem überzeugenden Vortrag und einem sicheren Gespür für die Wirkung unterschiedlich angelegter musikalischer Emotionen vermittelte Elena Pfister mit der „Tarantella op. 23“ von William Henry Squire auf dem Violoncello. Zum Schluss intonierte das ganze Orchester, unterstützt von den Chorsängerinnen und -sängern, schwungvoll das „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ und entließ das zahlreich erschienene Publikum aus der Aula in einen warmen Sommerabend.

