Bestsellerautorin stellt neuen Krimi im Allgäu vor

Nicola Förg liest im Bergbauernmuseum Diepolz aus „Böse Häuser“ vor. Dabei geht es unter anderem um "brummige" Allgäuer mit Wurzeln in Eckarts.

27.08.2021 | Stand: 06:00 Uhr

„Die Welt und die Leut, alles wird immer irrer. Da entsteht viel Raum zum Morden“, sagt Nicola Förg mit ernster Miene auf die Frage, was sie zu ihren Krimis inspiriert. Gerade erst ist ihr neues Buch „Böse Häuser“ erschienen. Zur Lesung lud im Rahmen des Allgäuer Literaturfestivals erstmals das Bergbauernmuseum in Diepolz. Damit haben die Organisatoren ins Schwarze getroffen, denn Schauplatz des Krimis ist genau diese Gegend.

Man muss sich warm anziehen. Nicht nur wegen der Tiefgründigkeit des Lesestoffs. An diesem regnerischen Abend ist es kalt geworden für die mehr als dreißig Zuhörer in der Panoramatenne.

Immenstadts zweiter Bürgermeister, Siegfried Zengerle, bekundete in seinen Grußworten seine fast freundschaftliche Verbundenheit mit der Krimi-Autorin. Denn sie organisierte in den Anfangsjahren des Bergbauernmuseums mit ihren eigenen Pferden Trekking-Touren rund um Diepolz.

Ein „Nicola-Förg-Quartett“

Dr. Markwart Herzog, Direktor der Schwaben Akademie und Organisator des Literaturfestivals, hatte gleich den Namen parat für die Alphorngruppe, die sich eigens für die musikalische Umrahmung der Lesung formierte: das „Nicola-Förg-Quartett“, das man gerne auch zu Beerdigungen buchen könne.

Förg scherzte schlagfertig zurück: „Ja, toll. Ich bin fast befreundet mit Sigi hab auch noch ein Beerdigungsquartett“. Theoretisch könnte dies jetzt unverzüglich zum Einsatz kommen, denn es fällt ein Schuss. Natürlich nicht in Diepolz. Sondern in einem Bauernhof am Auerberg. Direkt neben Hauptkommissarin, Irmi Mangold. Sie hat mit ihrem Partner, dem Spurensicherer Fridtjof Hase, gerade den zum Verkauf angebotenen Bauernhof besichtigt. Und der Mann neben ihr, ein Mitinteressent, ist soeben an der Schussverletzung gestorben. Er ist quasi aus heiterem Himmel zusammengesackt an diesem wolkenverhangenen, düsteren Februartag.

Allgäuer mit Wurzeln in Eckarts

Lesen Sie auch

„Das ist ein magischer Ort“ - Allgäuer Bergbauernmuseum hat einen neuen Betriebsleiter Freizeit

In „Böse Häuser“, ihrem 22. Krimi, lässt die Bestsellerautorin ihre beiden Kommissare Irmi Mangold aus Garmisch (Alpen-Krimis) und Gerhard Weinzirl aus Weilheim (Oberbayern-Krimis) zum ersten Mal gemeinsam ermitteln. Und diese beiden völlig unterschiedlichen Charaktere müssen sich erst mal aneinander gewöhnen. Denn Mangold hat so manche Vorbehalte gegen die Schwaben und Weinzirl ist ein brummiger Allgäuer mit Wurzeln in Eckarts. In seinem alten VW-Bus kurven beide nach Niedersonthofen und der Begriff Heimat kommt dabei einfühlsam zur Sprache.

Mit überzeugendem Scharfsinn legt Förg in „Böse Häuser“ den roten Faden durch die Handlung, schlingt ihn fest um die Auswüchse des Zeitgeists und schnürt ihnen gnadenlos die Luft ab... Und die Klänge des Alphornquartetts beschwingen den Raum.

Lesen Sie auch: Allgäuer Bergbauernmuseum hat einen neuen Betriebsleiter - „Das ist ein magischer Ort“