"Das ist Blödsinn": Aktuelle Besuchsregeln des Immenstädter Spitals sorgen für Kritik

Während Menschen wieder zu Tausenden feiern dürfen, müssen Besucher von Pflegeheimen weiter strenge Regeln beachten. Warum das in Immenstadt auf Kritik stößt.

21.06.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Tausende Menschen haben kürzlich in Sonthofen beim Sommer Open Air ausgelassen getanzt und gefeiert. Corona schien dort, wie in vielen anderen Lebensbereichen, nicht mehr zu existieren. Wenige Kilometer entfernt ist die Pandemie jedoch genauso präsent wie noch vor einigen Monaten. „Zugang nur mit negativem Schnelltest“, ist auf einem Schild am Eingang des Spitals Immenstadt zu lesen. Es wirkt aus der Zeit gefallen. Die Zugangsbeschränkungen gelten auch für geimpfte und genesene Besucher. Die Bewohnerinnen hingegen können rein und raus wie sie wollen – ohne negativen Test.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.