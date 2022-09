Beteiligt sich der Bezirk am Bergbauernmuseum in Immenstadt?

Erfolgversprechende Initiative im Bezirkstag von CSU und Grünen: Ein Zweckverband soll die überregional bedeutende Einrichtung in Immenstadt-Diepolz tragen.

17.09.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Beteiligt sich der Bezirk Schwaben am Betrieb des Allgäuer Bergbauernmuseums in Immenstadt-Diepolz? Dafür gibt es hoffnungsvolle Anzeichen. Denn das Bündnis von Grünen und CSU hat im Bezirkstag einen entsprechenden Antrag „auf Unterstützung und Beteiligung des Bezirks Schwaben am Allgäuer Bergbauernmuseum in Immenstadt“ gestellt. Bezirkstagspräsident Martin Sailer soll Gespräche für einen Zweckverband aufnehmen.

Das Allgäuer Bergbauernmuseum feierte kürzlich sein 20-jähriges Bestehen. Im Laufe dieser Zeit hat es sich zum besucherstärksten Museum im ganzen Regierungsbezirk Schwaben entwickelt. 70.000 Besucher kamen in Vor-Corona-Zeiten jede Saison in das Freiluftmuseum mit originalen Bauernhäusern, Alpen und Tieren.

Bisher wird das Bergbauernmuseum von der Stadt Immenstadt getragen, die jährlich zwischen 160.000 und 170.000 Euro zuschießt. Betrieben wird es von einem örtlichen Förderverein, dessen Mitglieder sich mit viel Engagement dafür einsetzen. Gerade einmal 6,7 Vollzeitstellen (17 Mitarbeiter) gibt es.

Die meisten Besucher kommen aus ganz Deutschland

Dass das Museum überörtliche Bedeutung hat, geht auch aus einer aktuellen Erhebung zur Herkunft der Besucher hervor, die von Mai bis August erarbeitet wurde. Daraus ergibt sich folgendes Bild: 2 Prozent der Besucher kommen aus dem Stadtbereich Immenstadt, 13 Prozent aus dem Landkreis Oberallgäu, 10 Prozent aus Schwaben, 16 Prozent aus Bayern, 54 Prozent aus Deutschland und 4 Prozent aus dem Ausland.

„Das Museum ist ein Aushängeschild in der Tourismusinfrastruktur in Immenstadt, dem Oberallgäu und weit darüber hinaus“, sagen die beiden Oberallgäuer Bezirksräte Barbara Holzmann (Grüne) und Edgar Rölz (CSU). Daher halten es die beiden Fraktionen für angebracht, dass sich der Bezirk Schwaben und der Landkreis Oberallgäu stärker am laufenden Betrieb und den notwendigen Investitionen beteiligen. Auch deshalb, „weil es im Oberallgäu bislang keine geförderte Kultureinrichtung des Bezirks gibt – als einziger Landkreis in Schwaben“, sagt Holzmann.

Alpe Bierenwang: ein Millionenprojekt

Zudem sei die alleinige Trägerschaft für ein Freilichtmuseum dieser Größenordnung für Immenstadt mit 14.000 Einwohnern „eine große Herausforderung“. Um das Museum attraktiv für die Zukunft aufzustellen, seien zudem zusätzliche Mittel erforderlich: Ein Teil der Gebäude und der Ausstellung sollte nach der intensiven Nutzung überarbeitet werden. Wie in anderen Museen brauche es von Zeit zu Zeit Neuerungen. So könnte die eingelagerte Alpe Bierenwang auf dem Gelände wieder aufgebaut werden – ein Millionenprojekt. Außerdem seien viele Bereiche nicht barrierefrei.

Deshalb schlagen Rölz und Holzmann eine Beteiligung der Stadt Immenstadt, des Landkreises Oberallgäu und des Bezirk Schwabens an einem gemeinsamen Zweckverband vor.

