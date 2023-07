Nach Fake-Mails: Blaichacher überweist 69.000 Euro an Betrüger

69.000 Euro hat ein Blaichacher an Betrüger überwiesen - in dem Glauben, es laufen Ermittlungen gegen ihn. Eine Bankmitarbeiterin verhinderte noch Schlimmeres.

06.07.2023 | Stand: 13:44 Uhr

In dem Glauben, das Bundeskriminalamt (BKA) ermittle gegen ihn, hat ein Senior aus Blaichach im Oberallgäu insgesamt 69.000 Euro auf ausländische Konten überwiesen. Wie die Polizei am Donnerstag berichtet, erhielt der Mann von Ende Februar bis Mitte Juni 2023 E-Mails, die angeblich vom BKA kamen.

Die Betrüger erfanden ein angebliches Ermittlungsverfahren, bei dem ein Haftbefehl, ein Durchsuchungs- sowie Pfändungsbeschluss im Raum stehen würden. Die Betrüger forderten den Mann deshalb auf, Geld auf ausländische Konten zu überweisen. Insgesamt verlor er durch den Betrug 69.000 Euro.

Blaichach: Senior verliert mehrere tausend Euro an Betrüger

Am Montag, 26. Juni, meldete sich eine Bankmitarbeiterin bei der Polizei und teilte mit, dass ein älterer Herr einen fünfstelligen Betrag auf ein ausländisches Konto überweisen wolle. Auf Nachfrage gab der Mann an, dass er das Geld an das BKA überweisen müsse. Erst durch die Meldung der aufmerksamen Mitarbeiterin wurde die Polizei auf den Vorfall aufmerksam. Die Kriminalpolizei Kempten ermittelt nun.

Die Masche ist den Beamten schon länger bekannt. Deutschlandweit wurden bereits viele Menschen Opfer dieser Betrüger. Die Kriminalpolizei rät, nicht auf solche E-Mails zu reagieren und kein Geld zu überweisen. Informieren Sie ihre zuständige Polizeidienststelle, wenn Sie Opfer eines solchen Betruges wurden. Informationen hierzu erhalten sie auf der Internetseite des BKA.

