Betrunkener fällt von Balkon und geht auf Rettungskräfte los

Ein betrunkener 22-Jähriger ist in Missen-Wilhams vom Balkon gefallen. Doch von den Rettungskräften wollte er sich offenbar nicht helfen lassen.

23.03.2021 | Stand: 15:27 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein 22-Jähriger vom Balkon eines Anwesens in Missen-Wilhams gefallen. Wie die Polizei mitteilt, hatte er sich mit seinem Vater gestritten und ist deshalb auf den Balkon gegangen. Von dort ist der 22-Jährige ohne Fremdeinwirkung aus etwa drei Metern in die Tiefe gestürzt. Er kam auf einem Zaun auf. Die Polizei geht davon aus, dass er gestürzt ist, weil er betrunken war.

22-Jähriger wehrt sich nach Sturz von Balkon in Missen-Wilhams gegen Rettungskräfte

Vom hinzugerufenen Rettungsdienst wollte sich der 22-Jährige offenbar nicht behandeln lassen. Er wehrte sich gegen die Rettungsmaßnahmen. Dabei schlug er einem Sanitäter mit der Faust ins Gesicht und beleidigte ihn und seine Kollegen. Erst nachdem die Polizei dazugekommen war, beruhigte er sich und ließ sich schließlich zur Behandlung in ein Krankenhaus bringen. Dort wurde zudem eine Blutentnahme durchgeführt. Über die Schwere seiner Verletzungen ist der Polizei bisher nichts bekannt.

Lesen Sie auch: Streitendes Liebespaar: Frau stürzt im Unterallgäu vom Dach