Betrunkener will keine FFP2-Maske tragen: Mann tritt nach Polizisten

Einkaufen ohne FFP2-Maske? Das ist zurzeit nicht erlaubt. In Immenstadt versuchte das ein Mann trotzdem - und wird jetzt mehrfach angezeigt.

12.03.2021 | Stand: 13:59 Uhr

Ein Mann wollte am Donnerstagabend ohne erforderliche Schutzmaske in einem Getränkemarkt in Immenstadt einkaufen. Ein Angestellter meldete das der Polizei - die den 64-Jährigen auch vor Ort antraf. Laut Polizei war er stark betrunken, ein Alkoholtest zeigte einen Wert von über zwei Promille. Während der Kontrolle reagierte der Mann aggressiv und sah seinen Fehler nicht ein.

Mann will Polizisten treten

Als die Beamten den Mann in Sicherheitsgewahrsam nehmen wollten und zum Streifenwagen brachten, versuchte er die Polizisten zu treten, berichtet ein Polizeisprecher. Der 64-Jährige muss jetzt mit mehreren Anzeigen rechnen.

Corona-Verstöße im Allgäu

