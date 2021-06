Bevölkerungsprognose bis ins Jahr 2045: Werden die Oberallgäuer weniger?

Der Anteil der Kinder und Erwerbstätigen sinkt bis ins Jahr 2045. Die Zahl der älteren Menschen ab 65 Jahren aber steigt. Was das für das Oberallgäu bedeutet.

1.000 Kinder weniger, über 3.200 Ältere mehr. Das ist das stark zusammengefasste Fazit einer Studie des Landratsamtes Oberallgäu zur Bevölkerungsprognose bis in das Jahr 2045, das in einer Sitzung in Sonthofen den Mitgliedern des Sozialausschusses vorgestellt wurde. Kreisrätin Vera Huschka ( SPD) fasste es nicht ganz ernst gemeint so zusammen: „Wir brauchen mehr Kindergärten, am besten barrierefrei, damit wir sie später für eine Tagespflege nutzen können.“

Doch der Reihe nach. Grundlage für diese Erkenntnis war das Ergebnis der ersten Berechnungen nach dem „Hildesheimer-Modell“. Anja Maurus, eine der Projektleiterinnen des Bildungsbüros des Landratsamtes, stellte dem Ausschuss die Zahlen vor.

Bei dem Modell handelt es sich um ein Prognosewerkzeug, das es dem Landkreis ermöglicht, die Entwicklung der Bevölkerung zu modellieren und somit die Bedarfsplanung für Kitas, Altenheime oder Ähnlichem besser planen zu können – in enger Zusammenarbeit mit den Oberallgäuer Kommunen. Denn diese liefern die Daten und werden später vom Landratsamt auch in ihrer Sozialplanung betreut. „Wir sehen uns hier als Rolle der Berater“, sagte Landrätin Indra Baier-Müller (Freie Wähler). In einem ersten Schritt wurden die Jahre 2018, 2019 und 2020 analysiert.

Hildesheimer-Modell: Nach deutlichem Anstieg der Fall

Laut der Studie steigt im Oberallgäu bis zum Jahr 2045 der Anteil älterer Menschen von über 80 Jahren im Vergleich zum Jahr 2020. Konkret bedeute das laut Maurus ein Anstieg der Bevölkerung zwischen 65 und 80 Jahren im Vergleich zum Ausgangsjahr 2020 von knapp 8.000 Menschen bis 2035. Bis zum Jahr 2045 verlangsamt sich dieses Wachstum zwar wieder, der Anteil der über 80-Jährigen steigt dafür bis 2045 um 30 Prozentpunkte im Vergleich zu 2020. Absolut sind das über 3.200 Menschen.

Dem gegenüber steht die Zahl 1.000. Denn so viele Kinder bis drei Jahre solle es bis 2045 weniger geben. Im Vergleich zu 2020. Ein insgesamt größerer Bedarf an Kita-Plätzen könnte bis 2025 dennoch entstehen: „In der Altersgruppe der drei- bis sechsjährigen gibt es einen kurzzeitigen Anstieg um vier Prozent bis 2025“, erklärt Maurus. Dann sinke auch dort der Anteil der Kinder.

Welche Altersgruppeim Oberallgäu zieht aus der Heimat weg?

Ralph Eichbauer, Sachgebietsleiter im Landratsamt, verwies zudem auf den sinkenden Anteil der erwerbstätigen Bevölkerung: „Der Mittelbau bricht uns weg.“ Die Zahl der Arbeitskräfte gehe zurück. Bildungsangebote können laut Eichbauer eine Lösung sein, um jüngere Menschen im Oberallgäu zu halten und ihnen auch Arbeitsplätze bieten zu können.

Momentan zeigt sich nämlich laut „Hildesheimer-Modell“ bei der Altersgruppe zwischen 18 und 23 Jahren der höchste Anteil an Wegzügen: 138 Personen seien im Jahr 2020 mehr Weg- als Zugezogen. Maurus verwies aber auf die positiven Zuzüge bei der Altersgruppe der 20 bis 30-Jährigen und 30 bis 40-Jährigen. „Die Allgäuer kommen zurück in ihre Heimat“.

Insgesamt zeigt sich im Jahr 2020 ein Zuwachs von 937 Menschen im Oberallgäu. Das Fazit der Studie zeigt jedoch auf lange Sicht das Gegenteil. Die Bevölkerung des Landkreises wird schrumpfen. Laut Modell um über sieben Prozent bis zum Jahr 2045. Um 146.242 Menschen.