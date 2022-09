Bewegende Schicksale: Autorin Monika Helfer erzählt und stellt Roman in Immenstadt vor

Die Schriftstellerin Monika Helfer, die aus Au im Bregenzerwald stammt, verarbeitet in ihrem Werk persönliche Schicksale. In Immenstadt liest sie aus "Vati".

13.09.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Ihrem Vater widmet die Autorin Monika Helfer einen Roman, den sie am Dienstag, 13. September, im Literaturhaus in Immenstadt vorstellt: „Vati“. Markus Noichl sprach mit der Schriftstellerin, die aus Au im Bregenzerwald stammt, über dieses Buch.

Vati ist für Ihren Sprachraum ja eine ungewöhnliche Anrede ...

Monika Helfer: Er wollte das so. Er wollte anders sein, nicht so gewöhnlich, wollte sich abgrenzen. Die anderen Kinder haben ihre Väter natürlich Papa genannt. Darum haben wir es vermieden, ihn als Vati anzusprechen, wenn sie dabei waren, haben uns geschämt.

Das Ende ihres Vaters ist unglaublich. Das würde man in jedem Roman als übertrieben kritisieren ...

Helfer: Durch eine Kriegsverletzung hatte er nur ein Bein, ist über einen Bücherstapel gestürzt und daran gestorben. Die Bücher wollte er retten.

Lesen Sie auch

Salgen Sie hilft seit über 30 Jahren geflüchteten Menschen im Unterallgäu

Retten?

Helfer: Er leitete ein Kriegsopfer-Erholungsheim an einem sehr schönen Platz auf 1220 Meter Höhe, wo wir wohnten. Als das in ein Hotel umgewandelt werden sollte, brachte er Bücher aus der Bibliothek zur Seite, damit sie nicht verschwinden.

Bücher bedeuteten ihm viel?

Helfer: Er war Bücher-Junkie. Sie waren sein Leben, mehr als Frauen und Kinder. Er war ein Sprach-Pedant, duldete keine Fehler und hat ständig Verbesserungsvorschläge gemacht. Ich nenne ihn Sprachzerleger.

War vermutlich schwer, sich von so einem „Korrektor“ zu lösen, als Sie selbst zu schreiben begannen?

Helfer: Zunächst habe ich übertrieben schnoddrig geschrieben, als Gegenreaktion. Dann habe ich die Balance gefunden. So ein innerer Sprach-Korrektor ist ja grundsätzlich nicht schlecht für eine Schriftstellerin. Das Buch ist ein Denkmal für meinen Vater, eine Liebeserklärung. Aus ihm hätte, unter anderen Umständen, was Großes werden können.

Der Tod spielt eine große Rolle in ihrem Leben und Werk ...

Helfer: Meine Mutter starb, als ich elf war, meine Tochter mit 21. Mein Bruder beging mit 30 Selbstmord.

Wie kann man das aushalten?

Helfer: Der Mensch hält erschreckend viel aus. Man versucht, aus diesen dunklen Erfahrungen etwas zu machen.

Das meinen sie wahrscheinlich mit „bösartig guten“ Erlebnissen?

Helfer: Genau. Auch im Schmerz liegt ein Funken Gutes, den man meist erst in der Rückschau wahrnimmt.

Die Familie spielt eine wichtige Rolle in ihrem Werk?

Helfer: In der Coronazeit schrieb ich eine Familiengeschichte. Daraus wurde eine Trilogie: Über meine Oma und die Zeit des Ersten Weltkriegs, über meinen Vater und den Zweiten Weltkrieg. Und über meinen Bruder das Buch „Löwenherz“. Mit meiner Tante und meiner Stiefmutter hatte ich Quellen, die mir über diese Menschen und die Zeit viel erzählten. Meine Sippe hieß früher „Die Bagage“, das war kein Ehrentitel. Sie waren von außen verfemt, was sie aber innerlich zusammen schweißte. Für mich ist das ein Ehrenausdruck, darum habe ich ein Buch auch so genannt.

Monika Helfer liest aus ihrem Roman „Vati“ am Dienstag, 13. September, um 19.30 Uhr im Immenstädter Literaturhaus. Karten: Abendkasse.

Die Schriftstellerin Monika Helfer.

Das Literaturhaus Allgäu in Immenstadt.

Lesen Sie auch: "Der Digitale Literaturatlas von Bayerisch-Schwaben wurde um das Oberallgäu erweitert".