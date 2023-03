Wegen eines Streichs rückte am Samstag die Polizei in Immenstadt aus. Die Beamten wollten nur eine Belehrung aussprechen - doch nun gibt es eine Anzeige.

26.03.2023 | Stand: 11:58 Uhr

Am Samstagabend spielten ein 14- und ein 15-Jähriger einigen Anwohnern in Immenstadt einen Streich, indem sie an den Fenstern der Häuser klopften. Das berichtet die Polizei.

Eine Bewohnerin verängstigte das offenbar derart, dass sie die Polizei verständigte. Die eingesetzte Streife traf die beiden Jungen noch in der Nähe an und kontrollierte sie. Dabei gab einer der beiden trotz Belehrung falsche Personalien an. Er muss daher mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.