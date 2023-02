"Noch lange nicht am Höhepunkt": So wurde Marco Maier zum Weltmeister

Marco Maier hat sich mit drei Weltmeister-Titeln in der Para-Skisport-Elite etabliert. Der 23-jährige Blaichacher sieht sich „aber noch lange nicht auf dem Höhepunkt“.

11.02.2023 | Stand: 08:36 Uhr

Er ist der Beste der Welt. Was Marco Maier bei den Paralympics in Peking angedeutet hat, hat er bei der WM in Östersund eindrucksvoll bestätigt. Nach Doppel-Silber in China etablierte sich der 23-jährige Blaichacher nun in Schweden in der absoluten Weltspitze: Mit drei Goldmedaillen wurde er zum Gesicht des deutschen Parasport-Erfolgs. Ein Jahr nach seinem ersten Weltcup-Sieg und dem Paralympics-Durchbruch geht der rasante Aufstieg von „Deutschlands Para-Sportler 2022“ weiter. Zurück in der Heimat trafen wir den dreifachen Weltmeister zum Interview über die Sternstunden von Skandinavien, über die gestiegene Erwartungshaltung und über seinen imposanten Weg in die Weltspitze.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.