Bike-Park im Tannachwäldchen in Sonthofen: Was geplant ist

04.06.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Er ist in die Jahre gekommen und nicht mehr verkehrssicher: der Bike-Park im Sonthofer Tannachwäldchen. Im Mai wurde er gesperrt, weil er nicht mehr verkehrssicher ist. Nun soll an derselben Stelle eine moderne Anlage entstehen: Der Bauausschuss hat das am Donnerstagabend bei einer Gegenstimme beschlossen.

3,8 Hektar groß ist das Tannachwäldchen insgesamt. 3200 Quadratmeter groß soll der Bike-Park werden, erklärte der beauftragte Landschaftsarchitekt Philipp Feldschmid. „Mir ist bewusst, dass es ein Naherholungsgebiet ist“, sagte der Planer. Er habe bereits mit Anwohnern gesprochen. Es solle kein „riesiger Bike-Park“ werden. Geplant sei eine leicht- bis mittelschwere Route (150 Meter lang) auf dem Außenring der Anlage sowie ein schwerer Trail (75 Meter) in der Mitte. Außerdem gibt es einen Aufenthaltsbereich mit Tischen und Bänken. Die Baukosten bezifferte Feldschmid auf 121.037 Euro. 96.000 Euro waren im Investitionsplan 2022 für die Anlage vorgesehen. Der Restbetrag soll laut Johannes Hauptstock-Buhl über nicht benötigte Mittel für die sogenannte Licht- und Raummilieugestaltung in der Innenstadt verwendet werden.

Wenn nur die leichte Route umgesetzt wird, liegen die Baukosten bei 87.000 Euro

Gleichzeitig fließen laut Zuwendungsbescheid der Regierung von Schwaben Zuschüsse in Höhe von etwa 70.000 Euro fließen. Allerdings wies Feldschmid darauf hin, dass die Auswirkungen des Ukraine-Konflikts auf Engpässe bei Baumaterialien noch nicht kalkulierbar seien – ebenso weitere Kostensteigerungen. Er zeigte auch Einsparpotenziale auf: Wenn nur die leicht- bis mittelschwere Außenroute umgesetzt werde, lägen die Baukosten nur bei 87.000 Euro. Außerdem wird der Unterhalt Geld kosten – im schlimmsten Fall bis zu 5000 Euro pro Jahr. Allerdings wurde eine Vereinbarung mit dem Verein Mountainbike Allgäu abgestimmt, der sich kürzlich im Stadtrat vorgestellt hatte. Vorgesehen ist, dass sich dessen Mitglieder um die Anlage kümmern. „Wenn der Verein seine Arbeit macht“, müssten die Unterhaltskosten nicht bei 5000 Euro liegen, sagte Feldschmid. Allerdings empfahl er, alle drei Jahre eine Fachfirma zu beauftragen, den Bike-Park zu überprüfen. Den finanziellen Aufwand bezifferte er auf 15.000 Euro.

SPD-Stadtrat: "Wenn wir sparen, wird es den Kids nicht Spaß

Michael Borth (Grüne) gefiel die Planung „recht gut“. Er plädierte dafür, nicht nur die äußere, leicht- bis mittelschwere Route zu realisieren, sondern auch den Parcours in der Mitte. Zu den Kosten sagte er: Diese seien akzeptabel, „wenn wir sehen, was wir für andere sportliche Anlagen aufwenden“. Ähnlich sah es Gerhard Wimmer ( SPD): „Wenn wir sparen, wird es den Kids nicht Spaß machen.“ Petra Müller (Freie Wähler) signalisierte ihre Zustimmung, hatte aber auch einen Wunsch: Die Anlage solle von der städtischen Tourismusabteilung beworben werden. Das wurde im Beschluss mit aufgenommen. Langfristig müsse zudem ein Gesamtkonzept fürs Biken in der Stadt erstellt werden, ergänzte Müller.

Sonthofens Bürgermeister: Auf dem alten Bike-Park herrschte früher "reger Betrieb"

Heribert Kitzinger (FPD) hatte Bedenken. Einerseits betraf das die Finanzen: Der Unterhalt schlage zu Buche. Der Verein Mountainbike Allgäu solle sich deshalb intensiv einbringen. Außerdem hielt er es für „schlecht“ für Sonthofens Zentrum, Geld zulasten der Beleuchtung der Innenstadt in den Bike-Park zu investieren. Andererseits habe er von Anwohnern des Tannachwäldchens gehört, dass diese die Pläne „sehr kritisch“ sehen. Die Sorge: Mehr Lärm und Personen könnten dem Wald schaden. Bürgermeister Christian Wilhelm wies darauf hin, dass nur ein kleiner Bereich des Gebiets von den Plänen betroffen sei. Außerdem habe auf dem alten Bike-Park bereits früher „reger Betrieb“ geherrscht. Müller wunderte sich über die Bedenken von Kitzinger: Seine Partei habe immerhin Anfang der Woche zu einem Abend mit Jugendlichen eingeladen, die sich in Sonthofen nicht willkommen fühlten.

Christian Lanbacher (Freie Wähler) erklärte, warum er gegen das Vorhaben votierte: Die Planung sei zwar „super“ – allerdings könne er mit Blick auf die schleppende Entwicklung beim Gewerbe und eine „sehr angespannte Lage“ beim städtischen Haushalt nicht zustimmen.

