Binnen zweieinhalb Stunden: Drei Motorradfahrer am Riedbergpass verunglückt

Binnen kurzer Zeit sind am Sonntag am Riedbergpass gleich drei Motorradfahrer verunglückt. Einer von ihnen musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus.

27.06.2022 | Stand: 13:49 Uhr

Gleich drei Motoradfahrer sind am Sonntag am Riedbergpass zwischen Obermaiselstein und Balderschwang verunglückt. In einem Fall schnitt ein Autofahrer derart die Kurve, dass ein entgegenkommender Motorradfahrer stürzte. Der Autofahrer flüchtete, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern, so die Polizei.

Im zweiten Fall nahm eine 82-jährige Pkw-Fahrerin an einer Kreuzung einem entlangfahrenden Motorrad die Vorfahrt, sodass es zum Zusammenstoß kam. Dabei wurde der 71-jährige Motorradfahrer schwer verletzt mit einer Prellung im Brustwirbelbereich ins Krankenhaus gebracht.

Beim dritten Unfall stürzte ein 23-jähriger Motorradfahrer in einer Kurve des Riedbergpasses. Er hatte wohl einen Fahrfehler begangen, berichtete die Polizei. Der Mann musste schwer verletzt mit diversen Prellungen und Trauma mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Am Riedbergpass kam es zu Behinderungen.