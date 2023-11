Birnenklau in Immenstadt: Wie die Polizei auf solch eine Anzeige reagiert

Ist das für die Polizei ein kurioser Fall? Wie bearbeiten die Beamten in Immenstadt solch einen Fall. Fragen an den Dienststellenleiter Axel Fuchs.

In einem Privatgarten in Immenstadt/Bühl wurden drei Birnen von einem Baum gestohlen. Der Besitzer des Obstbaumes hat den Diebstahl der Polizei gemeldet. Was manch einem kurios erscheint, betrachtet Axel Fuchs, Dienststellenleiter der Polizei in Immenstadt, ganz sachlich.

" Ich finde das nicht komisch", sagt er auf Anfrage der Redaktion. Die Birnen seien dem Besitzer weggenommen worden. Dabei handele es sich um Diebstahl. "Das wird regulär abgearbeitet", sagt Fuchs und fügt an, dass sich seitens der Polizei niemand etwas denkt bei solch einer Anzeige. Bei diesem Birnbaum, der wohl noch sehr jung ist und nur wenige Früchte trug, handele es sich um einen Baum in einem Privatgarten. Der sei eingezäunt. Würde jemand über den Zaun in den Garten steigen, also unbefugt in den Garten gelangen, dann wäre das der Tatbestand des Hausfriedensbruchs.

Auch bei geklauten Birnen hat Polizei eine "Strafverfolgungspflicht"

Da das Birnbäumchen aber nah am Zaun wächst, sei es wahrscheinlich, dass jemand einfach über den Zaun gelangt und die Früchte gepflückt hat. Dann gehe es um Diebstahl. Ist die Anzeige vom Diebstahl dreier Birnen nicht sehr ungewöhnlich? "Ich kann mich nicht erinnern in Immenstadt mal einen ähnlichen Fall bearbeitet zu haben." Fuchs sagt aber auch ganz klar. "Wenn jemand kommt und einen Diebstahl meldet, dann nehmen wir die Anzeige auf und legen sie der Staatsanwaltschaft vor. Die entscheide dann, ob das Verfahren weiter verfolgt wird. In diesem Fall scheint das nicht sehr wahrscheinlich zu sein. Der Wert der Birnen wird laut Fuchs mit 2,50 Euro angegeben. Dennoch: Wird ein Diebstahl angezeigt, habe die Polizei eine "Strafverfolgungspflicht", betont Fuchs. Eine inhaltliche Bewertung folge seitens der Polizei nicht.

Polizei Immenstadt: Dienststellenleiter ist Axel Fuchs Bild: Polizei

Haben die Beamten in Immenstadt denn öfter mit solchen Dingen zu tun, die manch andere wohl nicht bei der Polizei anzeigen würden? Manchmal würden Geldbeutel samt der Ausweispapiere als gestohlen gemeldet, sagt Fuchs. "Und dann folgt zwei Tage später der Anruf, dass der Geldbeutel nur verlegt worden war und wieder aufgetaucht ist." Fuchs nennt ein weiteres Beispiel: "Ab und zu helfen wir bei der Suche nach nicht wiederauffindbaren Autos." Wie bitte? Manchmal würden Ortsunkundige ihr Auto abstellen, wandern oder einkaufen gehen, und wüssten dann nicht mehr, wo sie ihr Fahrezug abgestellt hatten. "Dann helfen wir suchen", sagt Fuchs.

Noch keine Zeugen gemeldet

Übrigens, obwohl die Polizei seit Tagen Zeugen des Birnenklaus sucht, gemeldet hat sich bisher noch niemand, sagt Fuchs.

