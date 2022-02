Bissige Bulls: ERC Sonthofen startet am Freitag als Favorit in die Play-offs

Der ERC Sonthofen erwartet Inzell zum Auftakt in die Play-offs. Die Rollen scheinen verteilt. Das klare Ziel für die Oberallgäuer: Landesliga-Aufstieg.

18.02.2022 | Stand: 11:29 Uhr

Die heiße Phase steht an. Mit dem Heimspiel gegen den DEC Inzell startet der ERC Sonthofen am Freitag in die Play-offs zum Aufstieg in die Eishockey-Landesliga. Ab 20 Uhr fordern die Schwarz-Gelben die Oberbayern auf dem heimischen Eis. Für den ERC gilt es, sich nach der überragenden Hauptrunde in der Bezirksliga Gruppe IV auch in den Play-offs zu belohnen. Nicht weniger gilt es, als das Ziel zu erreichen, das 2021 pandemiebedingt nicht möglich war: den Aufstieg in die Landesliga.

Doch bekanntlich haben die Play-offs ihre eigenen Gesetze. Die Karten werden neu gemischt und alle Zähler stehen auf null. Die Play-offs starten im „Best-of-three“-Modus: Zwei Kontrahenten duellieren sich in maximal drei Partien. Das Team, das zwei der drei Spiele gewinnt, kommt eine Runde weiter. Die erste Runde startet mit dem Viertelfinale, es folgt das Halbfinale um den Aufstieg. Die beiden Gewinner der Halbfinalserie steigen in die Landesliga auf. Schlussendlich kommt es zum Finale um die bayerische Bezirksliga-Meisterschaft. Das Heimrecht hat für jede Runde der in der abgelaufenen Hauptrunde besserplatzierte Verein.

Für die Oberallgäuer geht es mit dem DEC Inzell gegen den Zweitplatzierten der Bezirksliga Gruppe III. Die Gäste von DEC-Trainer Jiri Lupomesky sicherten sich erst am letzten Spieltag mit dem 4:3-Sieg gegen Waldkraiburg die Play-off-Teilnahme. Die Oberbayern waren in der Gruppe III mit 141 Treffern das Maß aller Dinge, zumindest bei den Toren. Anders sieht es mit den Gegentreffern aus. Inzells Schlussmänner mussten 55 mal hinter sich greifen, was dem Erfolg aber keinen Abbruch tat.

Auch Gegner Inzell legt starke Hauptrunde hin

Von 16 Spielen gewannen sie 13, nur drei Partien gingen gegen den ungeschlagenen ERSC Ottobrunn (7:9, 4:13) und gegen Berchtesgaden (3:5) verloren. Die Mannschaft aus dem Landkreis Traunstein gilt als eingeschworene Truppe, fast alle Akteure schnüren schon seit einigen Jahren ihre Schlittschuhe für den DEC. Das Durchschnittsalter der Weiß-Blauen beträgt 30 Jahre. Auffälligste Personalie ist Stürmer Robert Vavroch, im zweiten Jahr in Inzell. Vom tschechischen HC Ceske Budejovice kommend, sammelte der 48-Jährige in den Top-Ligen Europas Erfahrungen. Nach vielen Jahren in Ober- und Landesliga zog es ihn in die Bezirksliga nach Inzell. Unterstützt wird Vavroch vom Österreicher Manuel Rosenlechner, der aus der Talentschmiede vom EC Red Bull Salzburg stammt. Abwehrchef ist Rene Tödling (Graz).

Der ERC Sonthofen kann bis auf die drei Langzeitverletzten Tobias Köberle, Robin Berger und Sebastian Schütze auf den kompletten Kader zurückgreifen. Nach der Serie gegen Inzell – vorausgesetzt der ERC behält die Oberhand – findet die Halbfinalserie zwischen dem 4. und 11. März 2022 statt. Für die Finalserie ist der Zeitraum vom 13. bis 20. März 2022 eingeplant.

Für die Heimspiele in Sonthofen: Der ERC hat 250 Playoff-Dauerkarten zum Stückpreis von 18 Euro angeboten und verkauft Einzelkarten an der Abendkasse vor dem jeweiligen Heimspiel. Es wird kein Zuschlag erhoben. Die Play-off-Dauerkarten gelten für alle Play-off-Spiele. Da normale Dauerkarten keine Play-off-Spiele beinhalten, hatten Dauerkartenbesitzer ein bis zum ersten Playoff-Heimspiel garantiertes Vorkaufsrecht. Superfan- und VIP-Karten haben freien Zugang zu allen Play-off-Spielen.