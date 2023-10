Der Bahnsteig soll einen halben Meter höher werden

Planungen sollen auch an Neigetechnikzüge angepasst werden, fordert der Blaichacher Gemeinderat. Dafür müsste der Bahnsteig noch höher werden.

31.10.2023 | Stand: 05:30 Uhr

In knapp zwei Jahren plant die Deutsche Bahn die Bahnsteige in Blaichach barrierefrei zu machen. Dazu müssen die Bahnsteige um einen halben Meter angehoben werden. Voraussichtlich von Juli bis Oktober 2025 wird es zweimal zu Teilsperrungen kommen (einmal Gleis 1 und dann Gleis 2). Das gab Bürgermeister Christoph Endreß in der Gemeinderatssitzung in Blaichach bekannt.

Die Bahn braucht zusätzliche Flächen

Im Zuge der Baumaßnahme sollen auch die Wegbreiten auf den Bahnsteigen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben angepasst und je Gleis zwei Unterstandsmöglichkeiten geschaffen werden. Dafür benötigt die „Station & Service AG“ der Bahn von der Gemeinde zusätzliche Flächen. Im Westen seien es acht Quadratmeter und im Osten 123 Quadratmeter. Der Gemeinderat stimmte dem notwendigen Grundstückverkauf zu.

Mit der Planung der Ortsmitte verbinden

Die Angleichung der Personenüberdachung, die nach Abriss des Bahnhofsgebäudes von der Gemeinde Blaichach auf Gemeindegrund finanziert wurde, kostet rund 112.200 Euro und wird nicht von der Deutschen Bahn übernommen. Aufgrund der Entwicklung im Bereich der Ortsmitte Blaichach und der zu erwartenden Kosten plädiert die Verwaltung dafür, die Neugestaltung in die Planungen im Rahmen der Ortsentwicklung aufzunehmen.

Bahn soll aktuelle Planung anpassen

Bürgermeister Endreß machte darauf aufmerksam, dass der Landkreis Oberallgäu derzeit mit der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) in Vorarbeit für die Verkehrsausschreibung 2030 bis 2039 im Regionalverkehr Bahn ist. Es sei davon auszugehen, dass im Rahmen der Ausschreibung die neuen Neigetechnikzüge beschafft werden, sodass dann eine weitere Bahnsteigerhöhung erforderlich würde, von 55 auf dann 76 Zentimeter. Die Information wurde an die DB mit der Bitte weitergegeben, die aktuelle Planung diesbezüglich anzupassen.