Blaichach braucht einen Kredit über eine Million Euro

Die Schulden werden Ende 2023 wohl bei 4,63 Millionen Euro in Blaichach liegen, sagt Kämmerer Christian Haak. Der Haushalt umfasst 23,5 Millionen Euro.

04.07.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Vor wenigen Tagen erst verabschiedete der Gemeinderat Blaichach den gemeindlichen Haushalt fürs laufende Jahr. Der Etat umfasst 23,5 Millionen Euro. Fas sechs Millionen Euro werden investiert, unter anderem in eine neue Kita. Aber warum war das Zahlenwerk der Gemeinde so spät fertig? „Erst kürzlich ist das benötigte Volumen einer größeren Investitionsmaßnahme bekannt geworden“, sagt dazu Blaichachs Kämmerer Christian Haak auf Anfrage der Redaktion. Dabei ging es, so präzisiert er, um einen Kanalbau für die Neuerrichtung einer Regenrückhaltung.

"Solider Haushalt" der Gemeinde

Insgesamt, so die Einschätzung von Haak, handelt es sich „erneut um einen soliden Haushalt mit deutlich besseren Einnahmen im Verwaltungshaushalt als noch zum Vorjahr“. Dadurch bleibe mehr für Investitionen in der Kasse. Dennoch komme die Gemeinde in diesem Jahr ohne eine Kapitalspritze nicht aus. „Wir werden eine Million Euro aufnehmen müssen.“ Die „Nettoneuverschuldung im Haushalt 2023 beläuft sich daher auf 625.500 Euro“, sagt Haak.

4,63 Millionen Euro Schulden

In seinem Bericht zum Etat ist zu lesen, dass die Schulden der Gemeinde 2023 bei 4,63 Millionen Euro liegen. Die faktische Verschuldung (Rücklagen abzüglich Schulden) betrage drei Millionen Euro. Große Brocken seien Jahr für Jahr die Kreisumlage (diesmal 2,9 Millionen Euro) und die Schulverbandsumlage. Die Gemeinde hat eine gemeinsame Mittelschule mit Burgberg. In diese gemeinsame Schulkasse fließen eine Million Euro, Blaichach ist mit knapp 550.000 Euro dabei. Kein Pappenstiel, aber erklärbar: Das Gebäude der Mittelschule wird teilweise erneuert.

Weitere große Investitionen, die 2023 umgesetzt werden:

Abwasserbeseitigung (Regenüberlaufbecken Bihlerdorf, Neukreuth und Seifriedsberg/ Kühberg). Dazu kommen Kanalsanierungen und ein Kanalumbau im Kreisverkehr der Schmaus Kreuzung, insgesamt 718.000 Euro.

Wasserversorgung (unter anderem Leitungserneuerungen, Ultraschallmessgeräte zurWasserverlustüberwachung und Erneuerung der Funktechnik): 543.000 Euro.

Feuerwehr Blaichach: Notstromaggregat, Sanierung Hallenboden, insgesamt 389.000 Euro.

Kita in der Jahnstraße: 365.000 Euro gemäß einer Zahlungsvereinbarung mit dem Sozial-Wirtschaftswerk Oberallgäu in Sonthofen (SWW).

Gemeindestraßen und Brückensanierungen: 330.000 Euro

Friedhof: Umgestaltung der Pflasterflächen, Errichtung von Baum-Urnengräbern und ein Kanalanschluss für Kapelle und Aussegungshalle: 315.000 Euro

Abwasserverband Obere Iller (AOI): Die Gemeinde zahlt eine Umlage von 243.000 Euro.

Fuhrpark der Gemeinde: Kauf eines Fendt 314 als Ersatz für einen Unimog: 180.000 Euro.

