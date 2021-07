Mit über 2,3 Promille auf fremdem Auto geschlafen - Betrunkene halten die Polizei im Allgäu auf Trab

Mehrere Betrunkene haben die Polizei von Freitag bis Sonntag im Allgäu beschäftigt. Ein 21-Jähriger etwa hat mit 2,3 Promille auf einem fremden Auto geschlafen.

26.07.2021 | Stand: 14:15 Uhr

Mehrere Betrunkene haben die Polizei von Freitag bis Sonntag im Oberallgäu, Ostallgäu und in Kempten beschäftigt.

In Blaichach bemerkte ein Zeuge einen Mann, der bäuchlings auf einem Pkw lag, welcher einem 19-Jährigen gehörte. Bei der Überprüfung des 21-jährigen Mannes stellten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Am Fahrzeug des 19-Jährigen wurde die Motorhaube leicht verkratzt, wie die Polizei berichtet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

In der Nacht auf Sonntag fiel ein 33-jähriger Pkw-Fahrer in Kempten aufgrund seiner sehr unsicheren Fahrweise einem anderen Verkehrsteilnehmer auf. Der 33-Jährige brauchte laut Polizei die gesamte Straße und kam auch noch von der Straße ab. Beherzt brachte der andere Verkehrsteilnehmer mit seinem Auto den sichtlich Angetrunkenen zum Anhalten, was der gar nicht lustig fand. Er pöbelte den Mann an und konnte sich auch nach dem Eintreffen der Polizei nicht beruhigen. Vielmehr sah er keinen Grund, warum er nicht mehr fahrtüchtig sein sollte. Der Alkoholtest ergab jedoch einen Wert von knapp 2,8 Promille, weshalb er zur Blutentnahme mitkommen musste. Das Auto blieb stehen, der Führerschein wurde sichergestellt. Da am Pkw, einem roten BMW X3, ein frischer Unfallschaden festgestellt wurde, der jedoch nicht zugeordnet werden konnte, bittet die Verkehrspolizeiinspektion Kempten um Hinweise unter 0831/9909-2050.

Betrunkene halten die Polizei über das Wochenende im Allgäu auf Trab

Am frühen Freitagmorgen wurde die Polizei darüber informiert, dass ein erheblich betrunkener Mann in Kempten mehrfach gestürzt sei und sich dabei verletzt habe. Beim Eintreffen der Beamten in der Innenstadt lag tatsächlich ein Mann auf dem Gehweg, zwei weitere Männer versuchten, sich um ihn zu kümmern. Da der Betrunkene an der Stirn und an den Knien verletzt war und sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte, sollte er ärztlich versorgt werden. Weil er sich damit laut Polizei nicht einverstanden zeigte, sollte er in Schutzgewahrsam genommen werden, was einen der beiden Begleiter dazu bewegte, sich gegen die Beamten zu stellen und ihn wegzuziehen. Obwohl sich keiner mehr unbedingt besonders standfest zeigte, waren sie so aggressiv, dass Pfefferspray eingesetzt werden musste, um die aufgeheizte Situation zu beruhigen und den Verletzten versorgen zu können. Die Nacht musste der Verletzte nach der ärztlichen Versorgung in der Arrestzelle verbringen, den renitenten Beschützer erwartet eine Anzeige wegen Gefangenenbefreiung.

Sonntagfrüh wurde in der Golddorfstraße im Jengener Ortsteil Beckstetten ein Pkw mit laufendem Motor festgestellt. Am Steuer saß schlafend der Fahrer. Der 19-jährige Kaufbeurer konnte schließlich geweckt werden. Er war deutlich alkoholisiert, wie die Polizei berichtet. Der Alkoholtest verlief mit einem Ergebnis von über 1,4 Promille positiv. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Nun wird gegen ihn strafrechtlich wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

