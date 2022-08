Neues Rathaus soll am Bahnhof entstehen

Derzeit entsteht ein neuer Kreisverkehr in Blaichach. Das Rathaus und die Tourist-Info kommen an den Bahnhof, der Markt auf den Vorplatz des Rathauses und die Parkplätze des Verbrauchermarktes rücken an die Immenstädter Straße. Was auf der freien Fläche (unten rechts), wo einst die Sparkasse stand, entstehen soll, ist noch nicht bekannt.