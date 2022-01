SUV-Fahrer im Suff: Nach dem Gartenzaun war's dann Ende Gelände

Seine Fahrtüchtigkeit und die Geländegängigkeit seines SUV überschätzt hat ein Autofahrer in Blaichach. Ein Gartenzaun musste bei der Suff-Fahrt dran glauben.

01.01.2022 | Stand: 17:35 Uhr

Der 41-Jährige war mit seinem SUV am Silvesternachmittag gegen 15.30 Uhr in Blaichach unterwegs. Der Mann kam mit dem Geländewagen von der Straße ab und bretterte durch einen Gartenzaun. Dann blieb der SUV in dem Garten stecken.

SUV mäht in Blaichach Gartenzaun nieder: Fahrer hatte über 2,5 Promille

Der Autofahrer versuchte vor dem Eintreffen der Polizei noch vergeblich sein Fahrzeug aus der misslichen Lage zu befreien. An der Unfallstelle stellten die Beamten bei dem Mann einen Alkoholwert über zweieinhalb Promille fest. Daraufhin ordneten sie eine Blutentnahme an.

Der neuwertige Allrad-Wagen wurde erhablich beschädigt. Bild: Benjamin Liss

Der Mann verursachte bei dem Unfall einen Schaden am fremden Garten in einem niedrigen vierstelligen Bereich. An seinem neuwertigen Allradfahrzeug liegt der Sachschaden deutlich höher. Der PSUV musste abgeschleppt werden. Gegen den Mann wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Den Führerschein stellten die Beamten sicher.

