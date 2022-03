SUV-Fahrer im Suff: Nach dem Gartenzaun war's dann Ende Gelände

Seine Fahrtüchtigkeit und die Geländegängigkeit seines SUV überschätzt hat ein Autofahrer in Blaichach. Er war nicht der einzige Promillesünder.

Der 41-Jährige war mit seinem SUV am Silvesternachmittag gegen 15.30 Uhr in Blaichach unterwegs. Der Mann kam mit dem Geländewagen von der Straße ab und bretterte durch einen Gartenzaun. Dann blieb der SUV in dem Garten stecken.

SUV mäht in Blaichach Gartenzaun nieder: Fahrer hatte über 2,5 Promille

Der Autofahrer versuchte vor dem Eintreffen der Polizei noch vergeblich sein Fahrzeug aus der misslichen Lage zu befreien. An der Unfallstelle stellten die Beamten bei dem Mann einen Alkoholwert über zweieinhalb Promille fest. Daraufhin ordneten sie eine Blutentnahme an.

Der neuwertige Allrad-Wagen wurde erhablich beschädigt. Bild: Benjamin Liss

Der Mann verursachte bei dem Unfall einen Schaden am fremden Garten in einem niedrigen vierstelligen Bereich. An seinem neuwertigen Allradfahrzeug liegt der Sachschaden deutlich höher. Der SUV musste abgeschleppt werden. Gegen den Mann wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Den Führerschein stellten die Beamten sicher.

Weitere Suff-Unfälle: Auch in Kempten hat es gekracht

Gleich mehrere Anzeigen gab es nach einem Suff-Unfall, der in den frühen Morgenstunden des Silvestertags in der Kemptener Luitpoldstraße geschah. Ein Autofahrer (23) kam mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Eingangstreppe eines Wohnhauses und danach mit einem geparkten Pkw. Da die Beamten Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Ergebnis: weit über ein Promille. Auf Grund der Alkoholisierung und seinen leichten Verletzungen wurde der Fahrer ins Klinikum Kempten gebracht. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Außerdem stellten die Beamten den Führerschein des jungen Mannes sicher. Ihn erwartet eine Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs. Auch den Beifahrer des Unfallfahrers erwarten mehrere Anzeigen, da er während der Unfallaufnahme die Beamten beleidigte und Widerstand leistete.

Kaufbeuren: Autofahrer greift nach Trunkenheitsfahrt Polizisten an

Am Neujahrsmorgen wurde der Polizei gegen 3.30 Uhr ein vermutlich betrunkener Autofahrer gemeldet. Nach kurzer Fahndung hielten Polizisten einen Autofahrer im Stadtteil Haken an. Im Verlauf der Kontrolle des sichtbar alkoholisierten Fahrers griff dieser einen Polizeibeamten an und versuchte zu flüchten. Die Polizisten holten den 25-Jährigen kurz danach ein und fesselten ihn. Bei der Festnahme wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Nach einer Blutentnahme lieferten die Beamten ihn zur weiteren Überprüfung seines Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus ein.

Wertach: Fahranfänger kracht in die Leitplanke

Einen Unfall hat ein alkoholisierter Autofahrer in der Silvesternacht nahe Wertach verursacht: Gegen Mitternacht kollidierte der 21-Jährige auf der B310 zwischen Oberjoch und Wertach bei einer kurvenreichen Bergabfahrt mit der Leitplanke . Nach etwa 35 Metern kam der Autofahrer mit seinem Wagen dann auf der rechten Fahrbahnseite zum Stehen. Der Kleinwagen war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Das Fahrzeug dürfte reif für den Schrott sein. Der Fahrer selbst kam mit dem Schrecken davon. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten ein leichter Alkoholgeruch auf. Da der Atemtest einen Wert von über 0,3 Promille ergab, ordneten sie eine Blutentnahme an. Der junge Fahranfänger hätte in seiner Probezeit ohnehin gar nicht unter Alkoholeinfluss fahren dürfen.

