Unbekannte brechen in zwei Vereinsheime im Oberallgäu ein

Einbrüche beim TSV Blaichach und dem TSV Burgberg: Unbekannte sind im Oberallgäu in zwei Vereinsheime eingebrochen. Gibt es einen Zusammenhang?

12.06.2023 | Stand: 13:00 Uhr

Im südlichen Oberallgäu sind Unbekannte in zwei Vereinsheime eingebrochen und haben Geld gestohlen. Ob die beiden Fälle in Zusammenhang stehen, ist nach Angaben der Polizei noch unklar.

In der letzten Woche sind zwischen Mittwoch und Sonntag Unbekannte in das Vereinsheim des TSV Burgberg eingebrochen. Sie stahlen einen Geldbetrag im unteren dreistelligen Bereich. Die Polizei hat vor Ort Spuren gesichert, die noch ausgewertet werden müssen.

Polizei sucht nach Einbrüchen in Vereinsheime im Oberallgäu Zeugen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 19 und 2.30 Uhr sind vermutlich mehrere Täter in das Vereinsheim des TSV Blaichach in der Schützenstraße eingebrochen. Sie traten eine Holztür ein, um in das Gebäude zu gelangen. Drinnen traten sie noch eine weitere Tür ein und stahlen Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei Immenstadt nimmt Zeugenhinweise entgegen, Telefonnummer 08323/96100.

