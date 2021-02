Blaichach vermisst Hilfe beim Lösen von Park-Problemen

Gemeinderat fühlt sich von der Politik im Stich gelassen. Jetzt soll eine elektronische Verkehrslenkung im Gunzesrieder Tal installiert werden

28.02.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Auf Hilfe „von oben“ zu warten, das hat sich Bürgermeister Christof Endreß aus Blaichach abgeschminkt. Nach dem Sommer-Park-Chaos (auch im Gunzesrieder Tal) hat der Rathauschef das Heft selbst in die Hand genommen und eine „Task Force“ gebildet. Diese schnelle Einsatztruppe war über den Winter bislang 16-mal aktiv: Die Autofahrer wurden von Mitarbeitern des Bauhofs und von Feuerwehrlern auf freie Parkplätze im Gunzesrieder Tal geleitet – damit sie Straßen nicht verstopfen oder ihren Wagen nicht ins Naturschutzgebiet stellen. Auf Dauer aber könne es so nicht weitergehen, sagte Endreß im „Corona-Ausschuss“, also in einer auf wenige Personen reduzierten Gemeinderatssitzung. Eine elektronische Verkehrslenkung soll auf den Weg gebracht werden.