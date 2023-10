Vermisster 67-Jähriger aus Blaichach wohlbehalten zurück

Seit Samstag galt ein 67-Jähriger aus Blaichach als vermisst. Nun ist der Mann wieder aufgetaucht, teilt die Polizei mit.

02.10.2023 | Stand: 13:26 Uhr

Update, Montag, 2, Oktober 2023 13 Uhr: Glückliches Ende einer Vermisstensuche im Allgäu: Ein 67 Jahre alter Mann aus Blaichach im Landkreis Oberallgäu wurde seit Samstag vermisst. Wie die Polizei am Montagmittag mitteilte, ist der Mann nun wohlbehalten zurück. Er sei wieder an seiner Wohnadresse aufgetraucht.

++++++++++++++++++ So lautete unsere Ursprungsmeldung vom Montag, 2. Oktober um 7 Uhr +++++++++++++++++++

Seit Samstagnachmittag (30. September 2023) wird ein 67-Jähriger in Blaichach (Landkreis Oberallgäu) vermisst. Das teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mit. Der Vermisste verließ sein Haus gegen 15 Uhr in unbekannte Richtung mit seinem Auto, und ist seither unauffindbar.

Trauriges Ende einer Vermisstensuche in Halblech: 81-jähriger Wanderer am Wochenende tot aufgefunden

Ein trauriges Ende nahm unterdessen eine Vermisstensuche in Halblech im Landkreis Ostallgäu. Drei Wochen lang war ein Wanderer trotz einr groß angelegten Suchaktion unauffindbar. Nun stieß ein Jäger auf den Rucksack des 81-jährigen Seniors. In der Nähe fand die Polizei dessen Leiche. Mehr zu diesem Fall lesen Sie hier.

Verschwinden Menschen, bittet die Polizei öffentlich um Hinweise – vor allem bei Kindern. Aber: Nicht jeder, der verschwunden ist, gilt auch als vermisst. Es gibt auch ein so genanntes Recht auf verschwinden, wie Sie in diesem Artikel nachlesen können.

Aufatmen hatte es vor Kurzem in Kempten gegeben. EIne 22-Jährige aus Bayreuth galt zuvor mehrere Tage als vermisst, wurde bayernweit gesucht. Die junge Frau hielt sich in einem Hotel in Kempten auf. Mehr dazu lesen Sie hier.

