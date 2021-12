Blaichacher bringt Lebenslieder voller Optimismus auf CD heraus

Der Wahl-Oberallgäuer Robert Tanzinger hat ein neues Album mit Eigenkompositionen veröffentlicht. Die Songs sind authentisch und haben eine positive Botschaft.

19.12.2021 | Stand: 11:30 Uhr

„Es sind Lieder, die mein bisheriges Leben geschrieben hat – wahre Lebenslieder“, beschreibt Robert Tanzinger sein neues Album „I werf’ koane Stoa“, das kürzlich erschienen ist. Mit der CD, die heuer im Studio seines Musikerkollegen Manfred Mailänder eingespielt und produziert wurde, hat sich der 63-jährige Österreicher, der in Bihlerdorf bei Blaichach lebt, einen Herzenswunsch erfüllt. Denn während auf seinen bisherigen Platten immer der ein oder andere Coversong zu finden war, stammen diese zwölf Stücke allesamt aus seiner eigenen Feder.

Das Glücksgefühl, Opa zu werden

Getreu seinem Credo „pur und ungeschminkt – ehrlich und authentisch“ lässt Tanzinger die Zuhörer mit den emotionalen Texten nicht nur tief in seine Gedankenwelt blicken, sondern auch an seinem bisherigen Leben teilhaben. Und zwar nicht nur an den Höhen, wie in „Servas lieabes, kloanes Kind“ dem Glücksgefühl, Opa zu werden und seine Enkelin auf Erden willkommen zu heißen. Der österreichische Liedermacher hat selbst den Tiefpunkt seines Lebens musikalisch verarbeitet.

Wenn was in die Brüche geht

„In ‚ Ausgebrannt‘ steht alles drin, was ich über die Jahre erlebt habe, dass ich mich abgeschafft habe und ein richtiges Burn-out hatte“, erzählt er. Diesen Prozess, bei dem in seinem Leben alles in die Brüche gegangen sei, habe er durch das Lied verarbeitet oder, wie er selbst sagt, „mit dem Lied den Deckel drauf gemacht und damit abgeschlossen“. „Ausgebrannt“ ist noch hinsichtlich eines weiteren Aspekts beispielhaft für Tanzingers Musik, denn trotz all den negativen Erlebnissen, ist die Botschaft des Songs positiv: Mit einem guten Umfeld und dem Glauben an sich selbst kommt man aus jeder schlechten Situation wieder raus, lautet der Appell des österreichischen Musikers.

"Danke für ois"

Seinen Optimismus spürt man im vorletzten Stück, „Danke für ois“, in dem er auch an scheinbar alltägliche Begebenheiten wie die Vögel am Himmel, die Sonne oder die Musik seinen Dank richtet. „Das ist ein Dank für mein bisheriges Leben, denn die positiven Dinge zählen“, erklärt der Wahl-Allgäuer.

"Mia san alle gleich"

Aber auch mit Kritik hält sich der sonst eher als harmoniebedürftig wirkende 63-Jährige nicht ganz zurück: In „Mia san alle gleich“ schwingt zum einen die hörbare Gesellschaftskritik mit, alle Menschen, ungeachtet ihrer Herkunft gleich zu behandeln, im gleichen Zuge betont Tanzinger jedoch, wie wichtig es ist, dass sich Neuankömmlinge integrieren, und setzt hinzu: „Das musste ich auch, als ich von Österreich nach Deutschland gekommen bin.“ Während ihm mit „Wenn die Liebe kummt“ eine starke Hommage an die Höhen und Tiefen der Liebe gelungen ist, hat er sich mit dem country-mäßig angehauchten Song „Der Clown is’ tot“ selbst auf die Schippe genommen.

Tiefgründige Texte

„I werf’ koane Stoa“ ist ein durchwegs sehr persönliches Album, bei dem man genau hinhören sollte. Die stimmigen Melodien unterstreichen die tiefgründigen Texte. Robert Tanzinger will nicht nur unterhalten. Er ist ein Musiker, der etwas zu sagen hat, und das tut er offenherzig, ansprechend und gefühlvoll.

"Wir brauchen das Publikum"

Einziger Wermutstropfen bei dem gelungenen Projekt ist, dass er bisher keine Gelegenheit hatte, sein Album live zu präsentieren. Wie es aussieht, wird die Live-Präsentation aufgrund der Pandemie auch in absehbarer Zeit nur schwer möglich sein, selbst wenn Robert Tanzinger an die Bedeutung des kulturellen Lebens appelliert: „Die Menschen brauchen die Kultur! Unsere Region ist so gut gesegnet, aber wir brauchen das Publikum.“

Neuerscheinung: Das Album „I werf’ koane Stoa“ von Robert Tanzinger gibt’s auf allen gängigen Streamingdiensten, zum digitalen Download und als CD beim Künstler selbst per E-Mail an robtanz@web.de für 14,90 Euro plus Versand zu bestellen.

Kostproben aus dem neuen Album:

Robert Tanzingers Song "Der Clown is' tot".

Robert Tanzingers Song "Ausgebrannt".

