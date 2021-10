Blitzstart der Basketballer: Sonthofen lässt auch TV Augsburg keine Chance

Nach dem deutlichen Erfolg zum Oberliga-Auftakt in Memmingen zeigt der TSV Sonthofen erneut eine Top-Leistung. Coach Eisenhauer lobt eine neue Qualität.

26.10.2021 | Stand: 05:05 Uhr

Der Auftakt war eine Überraschung, der zweite Schritt ist ein dickes Ausrufezeichen. Eine Woche nach dem überraschend deutlichen 74:43-Sieg zum Saisonauftakt in Memmingen haben die Bezirksoberliga-Basketballer des TSV Sonthofen eindrucksvoll nachgelegt. Die Mannschaft von Spielertrainer Tim Eisenhauer bezwang die Regionalliga-Reserve des TV Augsburg auf heimischem Parkett mit 61:50 (37:24) und steht nach dem zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel auf Rang zwei der Tabelle.

Tim Eisenhauer: "Es fühlt sich sehr gut an"

„Es fühlt sich sehr gut an, mit zwei Siegen in die Saison gestartet zu sein“, sagte der 36-jährige Eisenhauer. „Vor allem nach dem Auftaktsieg gegen einen vermeintlich schlagbaren Gegner haben wir mit dem TV Augsburg ein eingespieltes Team, das ich in der oberen Hälfte der Tabelle erwarte, geschlagen.“

Der zu erwartenden spielerischen Klasse beider Teams entsprechend entwickelte sich früh ein munteres Spiel mit schnellen Abschlüssen auf beiden Seiten. Nach der erfolgreichen Eröffnung von Milan Lipp durch einen Dreier und der schnellen Antwort der Gäste beruhigte sich die Partie in den ersten Minuten allerdings. Sonthofen stand defensiv schon früh gut, erarbeitete sich einige Ballgewinne, münzte das zunächst allerdings noch nicht in Punkte um, weil die Abschlüsse meist noch zu hektisch waren. Erst zur Mitte des ersten Viertels setzte sich der TSV durch Fastbreaks von Noa Hüper und Fabian Ullmann auf 10:2 ab (4.). Auch nach der folgenden Auszeit des TVA hielten die Gastgeber das Tempo hoch, ließen sich aber nach einer 13:7-Führung von der zwischenzeitlichen Press-Verteidigung der Gäste verunsichern und gingen deshalb knapp mit einem 17:16 in die erste Pause.

„Haben gute Lösungen gefunden“

„Wir haben gut dagegengehalten – das hat mir sehr gut gefallen“, lobte Tim Eisenhauer sein Team. „Selbst, wenn nicht immer alles hundertprozentig geklappt hat, sind wir positiv geblieben und haben gute Lösungen gefunden.“ So eröffnete erneut Lipp mit einem starken Dreier den Abschnitt, der – anders als das Auftaktviertel – nicht mehr ganz so temporeich, dafür aber körperlich intensiv geführt wurde. Nach der anfänglichen Stärke bei den Rebounds überließen vor allem die „Großen“ unter dem Korb, Hüper und Lipp, den Gästen zunehmend Zweite-Chance-Punkte, weshalb Augsburg im zweiten Viertel in Schlagdistanz blieb (24:22, 14.).

Gleichzeitig wurde die Sonthofer Zonenverteidigung anfälliger für die guten Distanzschützen der Gäste. Doch mit zwei Dreiern und einem Fastbreak brachte Eisenhauer den TSV in dieser Phase mit 31:24 recht unverhofft und deutlich in Führung (17.). Bis zum Seitenwechsel beim Stand von 37:24 erhöhte der aus der Distanz treffsichere Neuzugang Patrick Kristofic doch beruhigend aus Sonthofer Sicht auf 37:24.

Milan Lipp hält den TSV im Spiel

Davon bestärkt starteten die Gastgeber zwar auch hellwach ins dritte Viertel, doch das spielerische Niveau der Partie nahm nach und nach ab: Augsburg besann sich auf die körperlichen Vorteile und zog die Zügel gerade in der Verteidigung an – Sonthofen wirkte davon eingeschüchtert, hielt den Vorsprung aber nach 25 Minuten beim 41:32 noch konstant. Allein Milan Lipp stemmte sich in dieser Phase mit couragierten Aktionen in der Zone gegen die Robustheit der Augsburger, sodass sein Team zumindest mit 45:40 in den Schlussabschnitt ging.

In diesem erwischten die Gäste die Sonthofer zunächst auf dem falschen Fuß: Nach einem Korb der Hausherren schloss der TVA durch zwei schnelle Dreier zum 46:47 auf – auf einen Schlag war das Duell wieder offen. In diesem Spiel auf Augenhöhe verloren die Sonthofer in der Schlussphase – mit Ausnahme von Eisenhauer – vor allem das Vertrauen in ihre zuvor so stabilen Distanzwürfe.

Doch ausgerechnet der bis dahin glücklose Fabian Ullmann beendete seine Durststrecke und brachte seinen TSV mit fünf Punkten innerhalb von einer Minute mit 55:47 drei Minuten vor Spielende beruhigend in Führung. Diese wackelte auch bis zum Endstand von 61:50 nicht mehr.

„Unsere Verteidigung hat den Ausschlag gegeben. Wir haben gegen den spielstarken TVA nur 50 Punkte kassiert, das kann sich bei unserer aktuellen Personalsituation sehen lassen“, sagte Eisenhauer und fügte an: „Dieser zweite Sieg hat mit Blick auf die Saison zwar noch nicht allzu viel Aussagekraft, aber es fühlt sich gut an, dass wir so gestartet sind und es tut der Stimmung im Team gut.“