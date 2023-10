Bloß nicht stolpern! 1. FC Sonthofen beim Schlusslicht gefordert

Der 1. FC Sonthofen steht bei Bayernliga-Schlusslicht Kirchheim vor einer vermeintlichen Pflichtaufgabe. Darum wird das Duell kein Spaziergang.

07.10.2023 | Stand: 05:35 Uhr

Die Intensität gilt es hochhalten beim 1. FC Sonthofen – so, wie zuletzt beim 2:1-Heimsieg gegen Nördlingen. Das haben sich die Oberallgäuer (Elfter mit 19 Punkten) zum Ziel gesetzt, wenn es am Samstag zum Bayernliga-Schlusslicht Kirchheimer SC (18./4) geht. Dieses Duell gab es noch nie – für beide Kontrahenten ist das eine reizvolle Premiere. Anpfiff in Oberbayern ist um 14 Uhr.

Endspurt der Englischen Woche für den FCS

Auf dem Papier sind die Oberallgäuer Favorit. Das dritte Spiel innerhalb einer Woche dürfte allerdings zu einem Kraftakt für den FCS werden. Da wird es darauf ankommen, dass im Team von Trainer Benjamin Müller noch genug Sprit im Tank ist.

Im Sonthofer Lager weiß man, dass eine unangenehme Aufgabe auf die Mannschaft wartet und, dass sie die Punkte nicht auf einem Silbertablett serviert bekommt. Gut zu regenerieren stand in der kurzen Zeit auf der Tagesordnung, denn Frische und Physis könnten eine entscheidende Rolle spielen.

Coach Müller weiß, dass dieses Duell nicht das angenehmste Spiel ist, von seinem Team wird ein Sieg erwartet. „Es wäre fatal, den Mitaufsteiger nicht ernst zu nehmen“, warnt Müller. „Offensiv hat Kirchheim durchaus Qualität. Da schießen sie ihre Tore, kassieren hinten aber auch sehr viele. Wir müssen abwarten, wie wir körperlich und verletzungstechnisch aus der Englischen Woche rausgehen“.

Trainer Müller: "Nicht fahrlässig angehen"

Der FC-Coach hofft, dass seine Mannschaft diese Auswärtsaufgabe mit einem ordentlichen Aufgebot bestreiten kann.

„Entscheidend wird sein, dass wir den Gegner nicht unterschätzen, also die Partie nicht fahrlässig angehen, sondern mit höchster Konzentration auftreten“, gibt Müller vor. „Wir müssen dreifach punkten, um die Tabellenkonstellation aus unserer Sicht stabil zu halten.“ Zum Ende der Hinrunde warten mit Deisenhofen sowie mit der Drittliga-Reserve der Münchner Löwen von 1860 noch zwei richtige Brocken auf die Kreisstädter.

„Arbeitstier“ Alexander Haase stimmt seinem Coach zu. Der Dauerläufer war zuletzt in blendender Verfassung, blühte auf und hat sich in die Startelf gekämpft. Auch Haase glaubt, dass eines der schwersten Spiele auf sein Team zukommt.

„Wir dürfen uns von der Tabellensituation nicht blenden lassen und müssen unsere Hausaufgaben machen“, sagt Haase. „Je länger es zu null steht, desto schwieriger dürfte es werden. Deshalb ist es wichtig, das erste Tor zu schießen und sich einen Vorteil zu verschaffen. Wenn uns das gelingt, bin ich guter Dinge. Mit der Führung im Rücken tun wir uns leichter und sind schwer zu schlagen.“

KIrchheim mit desolater Defensive

Mitaufsteiger Kirchheimer SC musste im bisherigen Saisonverlauf schon kräftig Lehrgeld zahlen. Der Tabellenletzte kassierte bereits 47 Gegentreffer in 14 Spielen. Das ist Ligahöchstwert und zeigt deutlich, wo der Schuh drückt.

Die Hausherren kämpfen ums sportliche Überleben und werden alles in die Waagschale werfen, um auch zu Hause zu punkten. Bis jetzt erreichte das Team von Spieler-Trainer Steven Toy einen 2:0-Auswärtssieg in Rain. Auf eigenem Geläuf reichte es lediglich zu einem Zähler (2:2 gegen Türk Augsburg). Zuletzt gab es in Kirchanschöring eine knappe 0:1 Niederlage.

Mitfahrgelegenheit für Fans mit dem Bus um 10 Uhr vom Parkplatz der Firma RS-Getriebe.